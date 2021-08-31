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الثلاثاء، 31-08-2021 10:46 ص

أسباب الجوع الشديد عند الاستيقاظ من النوم

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الوكيل الإخباري - إن الشعور بالجوع غريزة طبيعية عند الجميع، لكن في بعض الأحيان قد يتراود الشعور الشديد بالجوع عند الاستيقاظ فجأة في الليل أو في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ مباشرةً.

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أسباب الجوع الشديد عند الاستيقاظ من النوم:

 

1 - عدم تناول ما يكفي من طعام في النهار
إذا كنت لا تستهلك سعرات حرارية كافية خلال النهار، فقد تجد نفسك تستيقظ من نومك في منتصف الليل ، وإن كنت تتبع نظاما غذائيا بأي شكل من الاشكال مثل تخطي وجبات الطعام أو الإفراط في ممارسة الرياضة، فربما لا تتناول سعرات حرارية كافية.

2 - عدم حصول الجسم على قسط كافي من النوم
من الممكن ان يؤدي الحرمان من النوم ألى عدم التوازن الهرموني وهو جريلين واللبتين المنظمين للشهية، مما قد يجعلك تشعر بالجوع فى ساعات متأخرة من النوم .

 

3- التوتر
يعتبر التوتر مرتبط بالرغبة الشديدة في الطعام ، ومع أرتفاع مستويات التوتر ، يفرز الجسم بعض الهرمونات مثل الكورتيزول مما يؤدي إلى إطلاق السكر فى الدم للحصول على طاقة سريعة ، وتعد تمارين اليوغا والتأمل والتنفس طرق رائعة لتقليل التوتر وارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة.


4- متلازمة الأكل الليلي
اللجوء الى الثلاجة بشكل متكرر في منتصف الليل أو مرتيين في الاسبوع ، قد يكون ذلك علامة على اضطراب يسمى "متلازمة الأكل الليلي" ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من هرمون الليبتين المنخفض.

 

5- تناول بعض الأدوية
عند تناول الادوية تتزايد عملية فتح الشهية، والتى من الممكن ان تجعلك تستيقظ من النوم وإحساسك الكير بالجوع وتشمل : بعض مضادات الاكتئاب، مضادات الهيستامين، منشطات، أدوية الصداع النصفي، بعض أدوية السكري ، مثل الأنسولين، مضادات الذهان.

 

6- الحمل
كثير من النساء تزداد شهيتهم خلال فترة الحمل

 

7 - تناول السكريات
في حال الاعتماد على السكريات فقط والإكثار منها خلال اليوم، وعدم تناول غذاء صحي متوازن قد يزيد ذلك من فرصة الشعور الشديد بالجوع عند الاستيقاظ من النوم.
فتناول السكريات بشكل كبير لا يغني حاجة الجسم لوحده، بل يعطي طاقة عالية وفائدة غذائية قليلة ويرفع من مستوى الـInsulin، ويؤدي إلى اضطراب سكر الدم.

8 - ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة أحد أسباب الجوع الشديد عند الاستيقاظ من النوم، حيث أن ممارسة الرياضة تزيد من حرق الدهون.

 

المصدر - الفن

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