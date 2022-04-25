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الإثنين، 25-04-2022 12:37 م

أسباب انتفاخ البطن والغازات المزعجة في رمضان

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الوكيل الإخباري - ماهي أسباب انتفاخ البطن والغازات المزعجة في رمضان وكيف تتجنب مشاكلهما، حيث أنها من أبرز الأعراض الصحية التي تكثر الإصابة بها في شهر رمضان خاصة، وتحدث غالباً بعد تناول وجبة الإفطار، وفي التالي نتعرف على أسبابها وطرق التخلص منها.

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هنالك عدة أسباب للإصابة بانتفاخ البطن وتكون الغازات في رمضان، وهي:

1 - عدم تهيئة المعدة لتناول الطعام يسبب الانتفاخ والغازات.
2 - كثرة تنوع الأطعمة في الوجبة الواحدة يسبب تلبك معوي ينتج عنه الانتفاخ والغازات.
3 - شرب العصائر بكثرة خاصة المحتوية على ملونات صناعية وسكريات يضر الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ، ومنها المشروبات الغازية والمشروبات المركزة.
4 - تناول الطعام بكميات كبيرة في وجبة واحدة سواء في السحور أو الإفطار يسبب الانتفاخ ويعمل على تكون الغازات.
5 - من أسباب تكون الغازات وحدوث الانتفاخ في رمضان عدم تناول الخضروات بكميات جيدة.
6 - الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مثل المعجنات والمخبوزات والحلويات يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ومن أعراضها الانتفاخ والغازات.

 

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