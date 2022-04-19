وضعيات في اليوجا تحارب انتفاخ البطن في رمضان

الوكيل الإخباري - أفضل 10 وضعيات يوغا للتخلص من انتفاخ البطن في رمضان من التمارين التي من المهم تسليط الضوء عليها، خصوصاً أن الكثيرين يعانون من الإنتفاخ والإنزعاج خلال الشهر الفضيل. وانتفاخ البطن من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً في رمضان وهو يحدث نتيجة ممارسات حياتية وغذائية خاطئة يقوم بها الكثير من الصائمين في رمضان ما يوصلهم لهذه المشكلة.





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أفضل 10 وضعيات يوغا للتخلص من انتفاخ البطن في رمضان:





التمرين الأول

استلقي على الأرض واجذبي الركبتين صوبك وضميهما بكلتي يديك، وقربيهما صوب صدرك. تنفسي بعمق وحافظي على هذه الوضعية لدقائق قليلة.



التمرين الثاني

استلقي على الأرض وحافظي على ظهرك مستقيماً، إثني الركبتين معاً 90 درجة وارفعيهما في الهواء، مدّي ذراعيك ثم انحني بقدميك المثنيتين على جانب واحد وكرري التمرين نفسه للجانب الثاني.



التمرين الثالث

استلقي على الأرض واثني قدميك 90 درجة على الأرض، وارفعي الجسم بعيداً عن الأرض مدعماً بأصابع القدم والساعدين، حافظي على استقامة الرأس والرقبة.



التمرين الرابع

إبدأي بالجلوس وساقيك الى الأمام، إثني ركبتك اليسرى نحو اليمين، وضعي ساقك اليمنى تحت الجهة المعاكسة. ضعي ذراعك اليمنى على ركبتك والثانية على الأرض أمامك.



التمرين الخامس

استلقي على الأرض، ضمي قدميك واخفضي رأسك وانحني الى الأمام ليصل رأسك حتى كعب القدم. مدّي يديك على الأرض امامك بشكل مستقيم.

التمرين السادس

اركعي على ركبتيك وضعي كفيك أيضاً على الأرض. قوسّي ظهرك ببطء الى أن تصبح الوضعية كشكل جلسة القطة. إرفعي صدرك ورأسك للأعلى ثم قلصّي البطن بلطف وانزلي رأسك بين يديك.



التمرين السابع

قفي في مواجهة الحائط ثم ضعي ذراعيكِ على الأرض. اسندي رأسك وكلتا يديكِ على الأرض واحرصي على عدم ثني الركبتين أثناء التمرين. اضغطي على الأرض من الأسفل براحة يديك، وثبتي جسمكِ على قدميك مع رفع خصرك للأعلى. خذي نفس عميق وبهدوء من 8 إلى 10 مرات خلال حفاظكِ على هذه الوضعية.



التمرين الثامن

قفي بشكل مستقيم على أن تكون قدميك متباعدتين بعض الشيء بمستوى منطقة الأرداف. انحني نحو الأمام ودعي رأسكِ يتدلّى نحو الأرض من دون أي ضغط على منطقة العنق والأكتاف. حافظي على هذه الوضعيّة لمدّة 5 إلى 8 أنفاس.



التمرين التاسع

قفي واضعة قدميك على المستوى نفسه وارفعي ذراعيكِ نحو الأعلى. اثني ركبتيك واخفضي جسمك بشكل أن يصبح وكأنّكِ تريدين الجلوس على كرسي. انظري إلى الأسفل وتأكّدي من رؤية أصابع قدميك. انظري إلى الأعلى وحافظي على ثبات هذه الوضعيّة قدر الإمكان.



التمرين العاشر

قفي بشكل مستقيم على أن تكون ساقيك متباعدتين لكن مشدودتين. احرصي على أن تكون القدم اليُسرى ممدودة نحو الأمام والقدم الأخرى ملتوية على شكل زاوية 90 درجة. حاولي لمس قدمك اليُسرى بيدك اليُسرى، وارفعي اليد اليمنى في الهواء كي تخلق ذراعيك خطاً مستقيماً. وجّهي نظرك إلى الأعلى وحافظي على هذه الوضعيّة لأطول فترة ممكنة، ثمّ كرري التمرين للجهة المعاكسة.

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