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الأربعاء، 10-01-2024 04:58 م

أسباب انسداد الأنف بدون زكام.. كيف تتخلص منه؟

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بانسداد الأنف دون المعاناة من الزكام، وبالتالي يثير ذلك القلق والتوتر اعتقادًا بأن هناك مشكلة صحية تتطلب الاستشارة الفورية للطبيب المختص.

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أسباب انسداد الأنف بدون زكام

1- الحساسية
يمكن أن تسبب الحساسية الموسمية أو الحساسية البيئية تورم في الأغشية المخاطية بالأنف، مما يؤدي إلى الإصابة بانسداد الأنف دون المعاناة من الزكام.


2- التهاب الجيوب الأنفية
هو التهاب في الجيوب الأنفية، وهي تجويف صغيرة في عظام الجمجمة حول الأنف، وبالتالي فإن التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأنف وسيلان الأنف وألم في الوجه ومن ثم تختفي هذه الأعراض بمجرد الحصول على العلاج.


3- الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية
قد تتسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية الأخرى، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، في الإصابة بانسداد الأنف مما يتطلب العلاج السريع تحت إشراف الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة.


علاج انسداد الأنف بدون زكام
يعتمد علاج انسداد الأنف بدون زكام على السبب الكامن وراءه، وعادًة ما يتم العلاج عن طريق تناول بعض الأدوية بما في ذلك مضادات الهيستامين أو المضادات الحيوية، إلى جانب الراحة وشرب كمية كبيرة من السوائل أو إجراء الجراحة في الحالات الحرجة وهذا ما يحدده الطبيب المختص.

 

الكونسلتو 

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