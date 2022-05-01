الوكيل الإخباري - ما هي أعراض حساسية الموز لدى النساء، بداية من المهم معرفة أن مرض حساسية الموز من أنواع أمراض الحساسية غير الشائعة، إلا أن أعراضها تشبه أعراض أي مرض من أمراض الحساسية.





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وكما ذكر موقع "ويب طب" فإن حساسية الموز يمكن أن تكون وراثية، أو في حال إصابة أي من أفراد العائلة بأي مرض من أمراض الحساسية، وهي مرض يبدأ بالظهور في الطفولة ويتطور عند التقدم بالعمر.





1 - كبر في حجم اللسان وتورمه.

2 - الإصابة بالحكة في الفم واللسان والحلق.

3 - كبر حجم جفن العيون واحمراره، وغزارة الدموع.

4 - الإصابة بالحكة الشديدة في مختلف أنحاء الجسم.

5 - حدوث سيلان في الأنف والعطس.

6- الإصابة بضيق في التنفس.

7- الإصابة بألم في المعدة.

8- حدوث اضطرابات هضمية مثل إسهال.

9- الشعور بالغثيان وحدوث القيء.

10- احمرار في أماكن مختلفة في الجلد.

11- انخفاض وهبوط في ضغط الدم.

12- الإصابة بالدوار، والتعرض للإغماء.

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