أسباب تشنجات أصابع القدم .. وطرق العلاج

الوكيل الإخباري-يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بتشنجات في أصابع القدم، مما يسبب القلق والانزعاج ، وبالتالي يتطلب ذلك ضرورة التعرف على السبب الرئيسي من جانب الطبيب المختص، للحصول على العلاج المناسب.

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نستعرض في التقرير التالي، كل ما يتعلق بتشنجات الأصابع، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".



أسباب تشنجات أصابع القدم

1- إصابة العضلات

يمكن أن تسبب إصابة العضلات والأنسجة الأخرى في القدمين أو أصابع القدم بعض التقلصات والألم في الأصابع، بالإضافة إلى بعض الالتواءات التي تسبب ضعف وألم أصابع القدم وجميع ذلك يحدث نتيجة الإرهاق، السقوط على الساق أو ضعف العضلات.



2- ارتداء أحذية غير مناسبة

قد يسبب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والأحذية الضيقة أو الفضفاضة بشكل مبالغ فيه في الضغط على أصابع القدم والمناطق المحيطة بها، مما يتطلب ارتداء أحذية مناسبة لتجنب أي تشنجات.



3- الجفاف

أيضًا يمكن أن يتسبب الجفاف في تقلص العضلات أو الشعور بالتوتر، وبالتالي يتسبب ذلك في تشنجات أصابع القدم خاصة عند إصابة العضلات أو الأحذية غير المناسبة، لذلك يفضل التخلص من الجفاف نهائيًا عن طريق شرب كمية كبيرة من السوائل وبعض الأدوية التي يصفها الطبيب.



4- متلازمة تململ الساق

يمكن أن تسبب متلازمة تململ الساق (RLS) بعض التقلصات في القدم والساق أثناء الليل، وبالتالي صعوبة القدرة على النوم، حيث أن متلازمة تململ الساق غير مفهومة و يصعب على الأطباء تحديد السبب وراء الإصابة بها.



5- ضعف تدفق الدم

في حالة عدم تدفق الدم إلى القدم يتسبب ذلك في تشنجات القدم، وعادة ما يحدث ضعف تدفق الدم نتيجة الجلوس لفترات طويلة، الإصابة بالسكري، وضع ساق على الأخرى لذلك يجب الابتعاد عن هذه العادات الخاطئة.



علاج تشنجات أصابع القدم

هناك بعض العلاجات التي يجب اتباعها عند الإصابة بالتشنجات، وتشمل ما يلي:

- ممارسة التمارين الخفيفة، مثل المشي بهدف تقوية عضلات الساقين والقدمين.

- إراحة القدم ورفعها ووضع أكياس لمدة ٢٠ دقيقة تقريبًا مما يساهم في تخفيف الأعراض.



- تدليك القدمين والساقين والكاحلين لتخفيف تشنجات العضلات.

- ثني أصابع القدم ثم مدها من 5 إلى 10 مرات.

- ارتداء الأحذية المناسبة.

- الحصول على العلاجات التي يصفها الطبيب المختص.



الكونسلتو الطبي

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