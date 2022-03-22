أسباب تشنجات الأصابع والقدمين ونصائح لعلاجها

الوكيل الإخباري - يواجه العديد منا مشاكل صحية صغيرة خلال حياته، ورغم بساطتها إلا أنها قد تعكر راحته وتسبب قلقا بليغا حول سببها وكيفية علاجها.

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والتشنجات العضلية هي واحدة من تلك الحالات الشائعة، والتي تحصل غالبا في القدمين وأصابعهما، وتوصف بأنها تقلصات لا إرادية لعضلة واحدة أو أكثر تزعج صاحبها وقد تسبب له ألما تختلف شدته بحسب مكان العضلات التي تحصل فيها ومدى تقلصها.





وأسباب التشنجات العضلية قد تشمل كثيرا من المشكلات التي تقع للعديد من الأشخاص، حيث يكثر السؤال عن أسباب تشنج القدم اليسرى وأسباب شد باطن القدم وأسباب الشد العضلي في أصابع اليد أو أسباب تشنج الأطراف أو أسباب الكرامب فى القدم، وهذه كلها تفصيلات تندرج تحت موضوع التشنج العضلي.



تختلف أسباب التشنجات العضلية بصورة عامة من شخص لآخر، إذ يوجد عدد من العوامل التي تسبب مثل هذه الحالة، من أهمها:

1- الإجهاد

عادةً ما يعاني الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية قوية أو شاقة من تشنجات، حيث تؤدي هذه الأنشطة إلى تعب وإجهاد العضلات بصورة شديدة، كما يؤدي الإحماء غير الكافي قبل التمرين إلى تشنجات مؤلمة بعده.



2- انخفاض مستويات الصوديوم

يعتبر الصوديوم من العناصر الضرورية للفعاليات الحيوية داخل الخلايا العضلية، ولذلك يؤدي نقصه إلى خلل في أداء هذه الخلايا وحصول تشنجات فيها. فمثلا، يعاني بعض الرياضيين من تشنجات عضلية ناتجة عن نقص الصوديوم بسبب كثرة التعرق، حيث تطرح أجسام هؤلاء الرياضيين كميات كبيرة من الصوديوم عن طريق التعرق.

3- نوع الأحذية

قد تسبب الأحذية الضيقة أو ذات الكعب العالي تشنجات في أصابع القدمين أو عضلات القدمين ذاتها، لذا يفضل اختيار أحذية مريحة وخاصة للأشخاص الذين يرتدون الأحذية لفترات طويلة خلال اليوم.



4- نقص الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورا مهما في عمل العضلات، ويسبب نقصه تقلصات لا إرادية، وقد يسبب تشنجها أيضا. لذلك، فعند حصول تشنجات متكررة في العضلات يجب فحص مستوى الكالسيوم في الجسم، وتوجد العديد من الحالات المرضية التي تسبب نقص الكالسيوم، كقصور عمل الغدد جارات الدرقية (التي تنظم توازن الكالسيوم)، الفشل الكلوي أو نقص فيتامين (د).

5- البرد القارس

بالنسبة للكثير من الناس يسبب البرد الشديد تشنج القدمين وأصابعهما.



6- الجفاف

تتأثر العضلات بقلة التروية كحال بقية أجزاء الجسم، حيث يتسبب الجفاف باختلاف أسبابه بحدوث التشنجات، وهذا ما نلاحظه لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من السوائل (خاصة في الطقس الحار)، حيث تزداد لديهم فرص حصول التشنجات العضلية.

7- انخفاض المغنيسيوم

يرتبط اختلال مستوى المغنيسيوم باختلال ونقص مستوى الكالسيوم والبوتاسيوم في الجسم. ويعد نقص المغنيسيوم أحد الأسباب الرئيسية للتشنجات خلال فترة الحمل للنساء، وكذلك التشنجات التي يعاني منها كبار السن.



8- انخفاض البوتاسيوم

غالبا ما تؤدي قلة البوتاسيوم إلى ضعف عمل العضلات في الجسم واختلال عملها، لكنها قد تسبب تشنجات عضلية عند بعض الأشخاص.



9- الأدوية

يسبب تناول بعض الأدوية آثارا جانبية كالتشنجات العضلية، ومن الأمثلة على هذه الأدوية النيوستيغمين (يستخدم لعلاج الوهن العضلي الوبيل)، رالوكسيفين (المستخدم لعلاج هشاشة العظام عند النساء بعد سن اليأس)، تولوكابون (يستخدم للسيطرة على مرض باركنسون)، تيربوتالين (يستخدم لعلاج الربو)، وغيرها من الأدوية التي تتضمن الآثار الجانبية لتناولها التسبب بحدوث تشنجات عضلية، وقد يعاني البعض من تشنجات خلال الانسحاب من المخدرات أو المواد التي لها آثار مهدئة.

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