أسباب ضعف عضلة القلب

الوكيل الإخباري - ضعف عضلة القلب وهي إحدى أمراض القلب التي يكون يواجه فيها القلب صعوبة في ضخ الدم إلى جميع أنحاء وأجزاء الجسم، الأمر الذي يؤدي بالتدريج إلى فشل القلب، وقد تم تقسيم اعتلال عضلة القلب إلى عدة أنواع رئيسية تشير إلى شكل هذا الاعتلال وأعراضه،

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وهذه الأنواع كالآتي:

- اعتلال عضلة القلب التوسعي .

- اعتلال عضلة القلب الضخامي.

- اعتلال عضلة القلب المقيد.

الإصابة بضعف عضلة القلب يعني أن هناك أسباب تكمن وراء ذلك، ومن هذه الأسباب الآتي:



أسباب وراثية

وهي تعني ولادة الشخص مع ضعف في عضلة قلبه، يعود هذا الأمر إلى جينات ورثها عن والديه.



أسباب مكتسبة

وتعني عدة عوامل تعرض لها المريض خلال حياته سببت اعتلالاً في قلبه، مثل:



1- تلف أنسجة القلب جراء التعرض لنوبة قلبية.

2- ارتفاع ضغط الدم طويل الأمد.

3- عدم انتظام دقات القلب.

4- مشاكل في صمام القلب.

5- عدوى فيروس كورونا.

6-التهاب القلب.

7- اضطرابات التمثيل الغذائي التي تسبب السمنة والسكري وغيرها.

8- نقص الفيتامينات الأساسية مثل؛ فيتامين ب1.

9- تراكم الحديد في عضلة القلب.

10- الأورام الحبيبية.

11- اضطراب النسيج الضام.

12- أدوية علاج السرطان مثل؛ العلاج الكيميائي.

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