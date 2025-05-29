الخميس 2025-05-29 10:27 ص
 

انهيار جليدي يدفن جزءاً من قرية سويسرية - فيديو

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تعبيرية
 
الخميس، 29-05-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات السويسرية، يوم الأربعاء، عن وقوع انهيار جليدي ضخم في منطقة جبال الألب، بعد انفصال جزء كبير من نهر جليدي في كانتون فاليه جنوب غرب البلاد، ما تسبب في سقوط كتل هائلة من الجليد والطين والصخور، غمرت جزءاً من قرية "بلاتن" الجبلية.

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وأشارت السلطات إلى أن القرية كانت قد أُخليت مؤخراً كإجراء احترازي بسبب تزايد خطر الانهيارات الصخرية، الأمر الذي ساهم في تقليل الخسائر البشرية. ومع ذلك، لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.


وأظهرت لقطات جوية التقطتها طائرة مسيّرة، وبثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، مشاهد مروعة لانهيار واسع النطاق، غطّى جزءاً كبيراً من القرية، وجرف معه مجرى النهر وضفتي أحد الأودية المجاورة، ما خلف دماراً واسعاً في البنية التحتية والطبيعة المحيطة.


وتبقى الأولوية الآن، وفق ما أكدته الجهات المختصة، للعثور على المفقود وضمان سلامة فرق الإنقاذ، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات الطينية والجليدية نتيجة الظروف الجوية غير المستقرة.

 

 

لبنان 24 

 
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