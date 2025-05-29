انهيار جليدي يدفن جزءاً من قرية سويسرية - فيديو

وأشارت السلطات إلى أن القرية كانت قد أُخليت مؤخراً كإجراء احترازي بسبب تزايد خطر الانهيارات الصخرية، الأمر الذي ساهم في تقليل الخسائر البشرية. ومع ذلك، لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.
وأظهرت لقطات جوية التقطتها طائرة مسيّرة، وبثّتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، مشاهد مروعة لانهيار واسع النطاق، غطّى جزءاً كبيراً من القرية، وجرف معه مجرى النهر وضفتي أحد الأودية المجاورة، ما خلف دماراً واسعاً في البنية التحتية والطبيعة المحيطة.
وتبقى الأولوية الآن، وفق ما أكدته الجهات المختصة، للعثور على المفقود وضمان سلامة فرق الإنقاذ، وسط توقعات بمزيد من الانهيارات الطينية والجليدية نتيجة الظروف الجوية غير المستقرة.
Over 3.5 million m³ of ice, rock, and snow collapsed from the Birch Glacier, putting 9 million tons of pressure on the glacier.
The entire village of Blatten (approx. 300 people) was evacuated in… pic.twitter.com/ntmV35GL8o
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