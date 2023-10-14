أسباب لضرورة تناول البيض يومياً

الوكيل الإخباري - يُحتفل بيوم البيض العالمي في 13 من أكتوبر(تشرين الأول) من كل عام، للتذكير بالقيمة الغذائية المذهلة التي يحققها البيض ويضيفها إلى أطباقنا.



فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعنا لاستهلاك البيض يوميا :

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البيض مصدر البروتين الكامل

يعتبر البيض مصدراً قوياً للبروتين عالي الجودة، ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمنا للنمو والإصلاح والرفاهية العامة.



غني بالمواد المغذية

يقدم البيض مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الحيوية للصحة المثالية، وهو مليء بالفيتامينات الأساسية مثل A وB12 وD وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد والزنك.



غني بالكولين المعزز للدماغ

البيض هو المصدر الرئيسي للكولين، وهو عنصر غذائي مهم لصحة الدماغ، ويلعب الكولين دوراً مهماً في تعزيز الذاكرة والوظيفة الإدراكية.



يدعم صحة العين

البيض غني باللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة التي تحمي من الضمور البقعي، ويساهم البيض في تحسين الرؤية وصحة العين بشكل عام.





يساعد على التحكم بالوزن

يساعد البيض على الشعور بالشبع لفترات أطول، هذا الشعور بالامتلاء يساعد في التحكم بالوزن والتحكم بالسعرات الحرارية أيضاً.



غني بالعناصر الغذائية التي تقوي العظام

البيض مصدر طبيعي لفيتامين D والكالسيوم، وهو ضروري لصحة العظام، خاصة بالنسبة للذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.



يقوم بصيانة وإصلاح العضلات

يدعم محتوى البروتين العالي في البيض صيانة وإصلاح العضلات، ما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية والرياضيين.



يعزز صحة البشرة والشعر

البيض غني بالبروتينات والبيوتين، ما يعزز صحة البشرة والشعر، ويساهم الاستهلاك المنتظم للبيض في الحصول على بشرة متألقة وشعر قوي وفاتن.



متنوع الاستخدام وبأسعار معقولة

البيض ليس مغذياً فحسب، بل إنه أيضاً متعدد الاستخدامات ويدخل في العديد من الأطباق، وهذا ما يجعله مكوناً أساسياً للطعام في جميع أنحاء العالم، علاوة على ذلك، فهو معقول التكلفة.

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