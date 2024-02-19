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الإثنين، 19-02-2024 03:58 م

أسباب مخاط البول وطرق علاجه

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بمخاط البول الذي يتسبب في ظهور بعض الآثار الجانبية المزعجة، ولكنه ينتج عن بعض الأسباب التي تستوجب علاجها قبل التعرض لأي مضاعفات صحية.

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ما هو مخاط البول؟
مخاط البول هو مادة سميكة ولزجة تُوجد في البول، وعادًة ما يتكون البول من خلايا الدم البيضاء، والبروتينات، والخلايا الظهارية، والمخاط.


أسباب وجود مخاط في البول
يمكن أن تُسبب العديد من العوامل وجود كمية كبيرة من المخاط في البول، بما في ذلك:
1- التهابات المسالك البولية
تُعد التهابات المسالك البولية من أكثر الأسباب شيوعًا لوجود مخاط في البول، وغالبًا ما يختفي المخاط فور الحصول على العلاج.
2- حصوات الكلى
يمكن أن تُسبب حصوات الكلى تهيجًا في المسالك البولية، مما يؤدي إلى زيادة إفراز المخاط.
3- التهاب المثانة
أكدت نتائج بعض الدراسات، أن التهاب المثانة يتسبب في زيادة الشعور بالألم والالتهاب، مما ينتج عنه مخاط في البول ويزداد المخاط كلما ازداد الالتهاب.
4- السرطان
يمكن أن تُسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان المثانة أو سرطان الكلى، وجود مخاط في البول.

 

علاج مخاط البول
- تناول المضادات الحيوية.
- الجراحة في بعض الحالات.
- العلاج الطبيعي.
- أدوية السرطان حسب شدته ومراحله.

 

الكونسلتو 

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