أسباب نقص فيتامين د عند الرجال.. كيف يمكن علاجه؟

الوكيل الإخباري - فيتامين د من أحد أهم العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الجسم، وصحة العظام، كما أنه مغذي للعضلات والأعصاب وصحة الجهاز المناعي والدماغ.



أسباب نقص فيتامين د عند الرجال

- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصًة في الفترة من 8 إلى 10 صباحا ومن 4 إلى 6 مساء

- عدم الحصول على التغذية السليمة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل البروتينات والأسماك والألبان والبيض.

- أصحاب السمنة.

- العامل الوراثي.

- الإصابة بأمراض الكبد والكلى.



أعراض نقص فيتامين د عند الرجال



- التعب العام.



- ضعف العضلات.



- ضعف الأعصاب.



- سوء المزاج.



- ألم في المفاصل العظمية.



- اضطراب في الوزن سواء بالزيادة أو الخسارة.



- سد الشهية.



- أرق وصعوبة في النوم.



- قلة في التركيز.



- الميول الاكتئابية.



علاج نقص فيتامين د عند الرجال

- التعرض لأشعة الشمس في فترة من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.



- التعرض لآشعة الشمس من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.



- تناول المكملات الغذاية التي تحتوي على فيتامين د، تحت إشراف الطبيب.



- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل البيض والأسماك البحرية والبرويتن والألبان.

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