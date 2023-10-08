الأحد 08-10-2023
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الأحد، 08-10-2023 12:47 م

أسباب نقص فيتامين د عند الرجال.. كيف يمكن علاجه؟

نقص فيتامين د (1)


الوكيل الإخباري - فيتامين د من أحد أهم العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الجسم، وصحة العظام، كما أنه مغذي للعضلات والأعصاب وصحة الجهاز المناعي والدماغ.

أسباب نقص فيتامين د عند الرجال
- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصًة في الفترة من 8 إلى 10 صباحا ومن 4 إلى 6 مساء
- عدم الحصول على التغذية السليمة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل البروتينات والأسماك والألبان والبيض.
- أصحاب السمنة.
- العامل الوراثي.
- الإصابة بأمراض الكبد والكلى.

أعراض نقص فيتامين د عند الرجال

- التعب العام.

- ضعف العضلات.

- ضعف الأعصاب.

- سوء المزاج.

- ألم في المفاصل العظمية.

- اضطراب في الوزن سواء بالزيادة أو الخسارة.

- سد الشهية.

- أرق وصعوبة في النوم.

- قلة في التركيز.

- الميول الاكتئابية.

علاج نقص فيتامين د عند الرجال
- التعرض لأشعة الشمس في فترة من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

- التعرض لآشعة الشمس من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.

- تناول المكملات الغذاية التي تحتوي على فيتامين د، تحت إشراف الطبيب.

- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل البيض والأسماك البحرية والبرويتن والألبان.

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