أسباب نقص فيتامين د عند الرجال.. كيف يمكن علاجه؟

الوكيل الإخباري - فيتامين د من أحد أهم العناصر الغذائية الرئيسية لصحة الجسم، وصحة العظام، كما أنه مغذي للعضلات والأعصاب وصحة الجهاز المناعي والدماغ.
أسباب نقص فيتامين د عند الرجال
- عدم التعرض لأشعة الشمس خاصًة في الفترة من 8 إلى 10 صباحا ومن 4 إلى 6 مساء
- عدم الحصول على التغذية السليمة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، مثل البروتينات والأسماك والألبان والبيض.
- أصحاب السمنة.
- العامل الوراثي.
- الإصابة بأمراض الكبد والكلى.
أعراض نقص فيتامين د عند الرجال
- التعب العام.
- ضعف العضلات.
- ضعف الأعصاب.
- سوء المزاج.
- ألم في المفاصل العظمية.
- اضطراب في الوزن سواء بالزيادة أو الخسارة.
- سد الشهية.
- أرق وصعوبة في النوم.
- قلة في التركيز.
- الميول الاكتئابية.
علاج نقص فيتامين د عند الرجال
- التعرض لأشعة الشمس في فترة من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
- التعرض لآشعة الشمس من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.
- تناول المكملات الغذاية التي تحتوي على فيتامين د، تحت إشراف الطبيب.
- الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل البيض والأسماك البحرية والبرويتن والألبان.
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