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الإثنين، 23-05-2022 12:08 م

أستاذ مناعة يقدم نصائح للوقاية من جدري القرود: «ارتدوا الكمامة»

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الوكيل الإخباري - قال د. ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا، أن أعراض فيروس جدري القرود هي ظهور بثور في الجلد وارتفاع درجة حرارة الجسم، وهنا لابد من عزل المريض ولا يتم التواصل معه، مشددًا على أن المرض ليس له لقاح ولكن يمكن إيجاده في وقت قريب. اضافة اعلان


دعا الشربيني خلال مداخلة إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، المواطنين إلى تطبيق أهم طرق الوقاية من الفيروس، وذلك عبر غسل اليدين جيدًا بعد التلامس مع الأشياء بالمياه والصابون، وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مشيرًا إلى أن جدري القرود ليس قويًا ولايتحور بذات وتيرة فيروس كورونا وله علاج  عبر المضادات الفيروسية. 

حول عوامل خطورته، قال: "إحنا طالعين من فيروس كورونا وفيه قلق خاصة أنه مرض فيروسي وأي مرض عابر للحدود يثير القلق دائمًا عبر انتقال الناس من دولة لأخرى وهو ما يثير القلق من تفشيه في مناطق ليس لديها مناعه ضده"، موضحًا أنه مرض يمكن التعامل معه ونسبة وفياته ليست كبيرة لكنه مقلق في حال إصابته لشرائح من البشر من ذوي المناعات الضعيفة وكبار السن. 

بالنسبة إلى الأعراض والخطورة، قال: "بيظهر انتفاخ في الأوعية والغدد اليمفاوية بنفس الشكل الذي يظهر مع الجديري المائي مع ارتفاع الحرارة وآلام في الظهر والصداع وألم في العضلات".

 




 

 


 

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