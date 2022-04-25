أسرار للحصول على جسم رشيق بعد سن الخمسين

الوكيل الإخباري - يرغب الجميع في الحصول على جسم رشيق ووزن مثالي، ولكن تحقيق هذا الهدف يصبح أكثر تعقيدًا وصعوبة عند تجاوز سن 50 عاما لأسباب مختلفة، وإليك بعض النصائح للمحافظة على الرشاقة والصحة في هذا العمر.

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وفي كل مرحلة عمرية تتغير متطلبات الجسم واحتياجاته، خاصة مع التقدم في السن، حيث تصبح مهمة إنقاص الوزن أو حتى المحافظة عليه من المهام الشاقة بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي أو الإصابة ببعض الأمراض، وقد تكون أحيانًا عديمة الجدوى عند اتباع نظام خاطئ.



1- الحل في المطبخ

تجنب تناول الطعام الجاهز، وبذلك تتجنب السعرات الحرارية المرتفعة. فالتوجه إلى الطهي يعد من أفضل العادات الغذائية التي يمكن تبنيها؛ فمن خلال الطهي ستتمتع بتحكم أفضل في الطعام الذي تتناوله وكيفية طهيه، وتجنب الأطعمة المصنعة والمواد الحافظة عبر شراء الخضروات الطازجة والبقوليات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.



2- الأكل الحدسي

تنصح خبيرة التغذية لاورا كراوزا بتطوير مهارات ما يسمى "الأكل الحدسي"، وذلك من خلال تعلم تمييز الجوع الفيزيولوجي الحقيقي عن الجوع العاطفي. وهناك حيلة بسيطة للقيام بذلك؛ وهي تبني عادة تناول شيء ما يحتوي على البروتين كل 3 إلى 4 ساعات على مدار اليوم؛ إذ إن هضم البروتين أبطأ من الكربوهيدرات مما يحافظ على الشعور بالشبع مدة أطول.



3- غذاء صحي

تقول اختصاصية التغذية آنا ريسدورف إن تقليل نسبة الكربوهيدرات أو تناولها بشكل متوازن إلى جانب البروتين قد يساعد أيضا. وتوصي بالحد من استهلاك الكافيين لتجنب اضطرابات النوم.



4- تجنب الأطعمة المقلية

أما اختصاصية التغذية ليزا ريتشاردز -مؤلفة كتاب (The Candida Diet)- فتوصي بتقليل الأطعمة المقلية لأضرارها الكبيرة على الصحة عمومًا والقلب بشكل خاص؛ وذلك لاحتوائها على الدهون المشبعة وسعرات حرارية مرتفعة.

5- الكربوهيدرات المعقدة

ينصح اختصاصيو التغذية بشكل كبير بالتركيز على تناول الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات بدل الخبز الأبيض والمعكرونة والوجبات الخفيفة المصنعة والمخبوزات والسكر المكرر والأطعمة المقلية.



6- الحركة

ينصح الخبراء بممارسة الرياضة بشكل منتظم ومدروس والمشي وتجنب التوتر، وأيضا يوصى بالاستمتاع بهواية تتطلب الحركة لزيادة النشاط وتحسين عملية الأيض (التمثيل الغذائي).



7- دائما استشر الطبيب

ومن الضروري متابعة الحالة الصحية مع الطبيب لتكون على علم بوضعك الصحي أو الأمراض والتصرف تبعًا لذلك.

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