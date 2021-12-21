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الثلاثاء، 21-12-2021 03:42 م

أضرار ارتفاع أنزيمات الكبد

رئيسية ماهي اضرار ارتفاع انزيمات الكبد وماهي الاسباب


الوكيل الإخباري - ماهي أضرار ارتفاع أنزيمات الكبد وماهي الأسباب، يعد ارتفاع أنزيمات الكبد دلالة على أن الكبد مصاب باضطراب أو مرض معين أو هنالك مؤثر مرضي يؤثر على وظائفه، وارتفاع أنزيمات الكبد حالة صحية يجب السيطرة عليها وعلاجها لمنع أضراره.. وعن ذلك نتعرف في التالي:

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أضرار ارتفاع أنزيمات الكبد:
1 - أي خلل في وظائف الكبد يؤدي إلى ارتفاع الأنزيمات يسبب اصفرار الجلد وبياض العيون وهي حالة صحية يطلق عليها اليرقان.
2 - اضطرابات الكبد وارتفاع أنزيماته يسبب خلل في وظائف الجسم وأجهزته ومنها الجهاز الهضمي ويؤدي ذلك إلى  تورم في البطن والشعور بالغثيان وتكرار حدوث القيء وألم متكرر في البطن وكذلك ضعف الشهية.
3 - ارتفاع أنزيمات الكبد تضر الجهاز الإخراجي وتسبب تغير في لون البول والبراز وتصبح داكنة..
4 - بشكل عام أي خلل في الكبد يسبب ضعف عام في الجسم وشعور مستمر بالإعياء.

 

علاج ارتفاع أنزيمات الكبد:
1- إتباع نمط حياة صحي سواء في التغذية أو النشاط البدني وحتى في النوم.

2- علاج المرض المسبب أو السيطرة عليه.

3- في الحالات لمتقدمة يجب تناول بعض الأدوية التي تعالج أمراض الكبد وهي تختلف باختلاف المرض.
4- الحفاظ على وزن مثالي.

 

المصدر - هي

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