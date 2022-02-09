الوكيل الإخباري - أضرار الإفراط في تناول العنب يجب عدم الاستهانة بها، فالعنب بالرغم من حلاوة مذاقه في الغالب وفوائده الصحية، إلا أن العناصر الغذائية المتوفرة به هي عناصر قوية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية في حال ارتفاع نسبتها في الجسم أو في الدم، وفي التالي نتعرف على أضراره.

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1 - الانتفاخ في البطن وآلامه والإصابة بالتهابات المعوية والاضطرابات في الجهاز الهضمي من أبرز أعراض الإفراط في تناول العنب خاصة أنه يحتوي على حمض الساليسيليك، كما أن العنب يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب عدم هضم بذوره أو قشرته.

2 - كثرة السكريات في العنب تؤثر على الجهاز الإخراجي والإفراط في تناوله يسبب الإسهال.

3 - العنب غني بالسعرات الحرارية والسكريات لذلك لا يناسب مرضى السكري ويمكن أن يسبب زيادة في الوزن.

4 - لدى الكثيرين حساسية من بعض أنواع الأطعمة والعنب من تلك الأطعمة، لذلك من المهم الحذر عند تناوله لمن يعانون منها.

5 - العناصر الغذائية في العنب تجعله من الأطعمة الممنوعة لدى من يعانون من اضطرابات في الكلى.

6 - العنب من الأطعمة لا تناسب مرضى القولون، فهو يزيد من أعراضه.

7 - يعرف أن الإفراط في تناول العنب يزيد من الشعور بالغثيان ويمكن أن يسبب القيء.

8 - من أكثر أعراض الإفراط في تناول العنب هو الصداع وألم الرأس.

9 - من أبرز أضرار الإفراط في تناول العنب تسببه لدى البعض بجفاف في الفم والتهاب في الحلق.

10 - العنب من الأطعمة التي يجب على الأم الحامل أن تتناولها بكميات معينة.

11 - العنب لا يناسب مرضى سيولة الدم.

12 - العنب غني بالبوتاسيوم لذلك يمكن أن يضر الإفراط به مرضى القلب.

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