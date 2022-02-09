الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

طن و308 كغ ذهب مصاغ محلياً بارتفاع نسبته 63.9%

انخفاض طفيف في إصابات كورونا اليومية والحالات النشطة تتجاوز 177 ألف - تفاصيل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عليان

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

وفاة شخص وإصابة زوجته إثر حريق شقة في المقابلين

انتقادات نيابية لاذعة للحكومة خلال مناقشة الموازنة.. وهذه أبرز المطالب

بالارقام ... هكذا انفقت الحكومة 60% من المنحة الخليجية خلال عام

مطاعم شعبية ترفع أسعار الشاورما والوجبات السريعة

ارتفاع ايرادات ضمان القروض 16%

خبراء وتجار : لمس انخفاض أسعار السلع يستوجب إعادة النظر بضريبتي الدخل والمبيعات

الأربعاء، 09-02-2022 03:44 م

أضرار الإفراط في تناول العنب

رئيسية اضرار الافراط في تناول العنب


الوكيل الإخباري - أضرار الإفراط في تناول العنب يجب عدم الاستهانة بها، فالعنب بالرغم من حلاوة مذاقه في الغالب وفوائده الصحية، إلا أن العناصر الغذائية المتوفرة به هي عناصر قوية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات صحية في حال ارتفاع نسبتها في الجسم أو في الدم، وفي التالي نتعرف على أضراره.

اضافة اعلان

 

1 - الانتفاخ في البطن وآلامه والإصابة بالتهابات المعوية والاضطرابات في الجهاز الهضمي من أبرز أعراض الإفراط في تناول العنب خاصة أنه يحتوي على حمض الساليسيليك، كما أن العنب يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب عدم هضم بذوره أو قشرته.

2 - كثرة السكريات في العنب تؤثر على الجهاز الإخراجي والإفراط في تناوله يسبب الإسهال.
3 - العنب غني بالسعرات الحرارية والسكريات لذلك لا يناسب مرضى السكري ويمكن أن يسبب زيادة في الوزن.
4 - لدى الكثيرين حساسية من بعض أنواع الأطعمة والعنب من تلك الأطعمة، لذلك من المهم الحذر عند تناوله لمن يعانون منها.
5 - العناصر الغذائية في العنب تجعله من الأطعمة الممنوعة لدى من يعانون من اضطرابات في الكلى.
6 - العنب من الأطعمة لا تناسب مرضى القولون، فهو يزيد من أعراضه.
7 - يعرف أن الإفراط في تناول العنب يزيد من الشعور بالغثيان ويمكن أن يسبب القيء.
8 - من أكثر أعراض الإفراط في تناول العنب هو الصداع وألم الرأس.
9 - من أبرز أضرار الإفراط في تناول العنب تسببه لدى البعض بجفاف في الفم والتهاب في الحلق.
10 - العنب من الأطعمة التي يجب على الأم الحامل أن تتناولها بكميات معينة.
11 - العنب لا يناسب مرضى سيولة الدم.
12 - العنب غني بالبوتاسيوم لذلك يمكن أن يضر الإفراط به مرضى القلب.

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
42dfa7e6-4604-426a-afc2-465c595ae6be_16x9_1200x676

دراسة مدهشة.. إن أردت أن تنقص وزنك نم ساعة أكثر

%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3

تمارين هامة للأطفال والرضع

2247df252130d1f25a6eab8a81ae91c461083916-190921105426

العوامل التي تسبب الكلام أثناء النوم

d9a0b83f-41a3-4af8-8733-471e017a243c_16x9_1200x676

الحقن بدماء الشباب.. أحدث طرق محاربة التجاعيد

abb482610a6d1f67d7491ca45524c42a18400c3d

تأثير الصدمة النفسية على الدماغ

BLACK-PEPPER

فوائد زيت الفلفل الأسود العطري

أخبار متعلقة
CC-Eating-Healthy-for-Dementia-Patients

عادات غذائية يجب مراعاتها لشيخوخة صحية

912873d7-cfeb-4a30-aa89-54878aa11f49_16x9_1200x676

تناول الملفوف مرتين بالأسبوع لتحصل على فوائد صحية

2018_4_11_19_11_29_600

الإفراط في تناول الباستا قد يعرضك لـ أمراض

image (11)

أسباب صحية مهمة لتناول الشمندر بعد سن الخمسين

image (11)

هذا ما سيحصل لجسمك بحال امتنعت عن تناول الخضار

image

8 أطعمة يمكنك تناولها بقدر ما تريد