الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة توضح حول السماح بالتقارب في المساجد

100 مستفيد جديد من اسكان ضباط الامن المتقاعدين -اسماء

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحصل على الاعتماد العالمي لنظام إدارة المخاطر

الخلايلة: الأردن لديه اجراءات كبيرة جداً في الأقصى

اليابان: أسعار البنزين تبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

أسعار الذهب الاربعاء 27/ 10/ 2021

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

الاقتصاد الرقمي: الأردن يسعى لمواكبة التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

الأربعاء، 27-10-2021 11:53 ص

مكون صغير يجعل قهوتك 'ماكينة' لحرق الدهون

cinnamon-coffee-min


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن إضافة عنصر واحد موجود في معظم المطابخ إلى فنجان من القهوة يمكن أن يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون وتحسين التمثيل الغذائي.

اضافة اعلان


يصر الكثيرون منا على عدم بدء يومهم إلا بعد التزود بالوقود المتمثل في فنجان لذيذ من القهوة.

ولحسن الحظ تحتوي القهوة بعض الفوائد الصحية المثبتة مثل تحسين الذاكرة واليقظة.


لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن المواد المضافة مثل السكر أو الحليب بنسب عالية من الدهون تضعف القيمة الصحية للقهوة، بحسب موقع "واللا".


 وعندما يتعلق الأمر بمشروبات القهوة كتلك المثلجة والتي يتم تحضيرها مسبقا وبيعها في المتاجر، يمكن أن ترتفع قيمة السعرات الحرارية ومحتوى السكر حقا إلى متوسط مستويات الحلوى.


الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من ذلك هو أن شرب القهوة يمكن أن يكون أكثر صحي أكثر أو غير صحي اعتمادا على كيفية شربه.

وكما أن هناك إضافات تجعل قهوتك غير صحية، فهناك أيضا بعض الإضافات التي تجعلها صحية أكثر.

 


مثال على ذلك القرفة. يمكن أن يساعد نثر القليل من التوابل الشتوية في فنجان القهوة أو فوقه بشكل كبير في عملية التمثيل الغذائي.


ستساعد إضافة القليل من القرفة إلى فنجان القهوة جسمك على حرق الدهون بشكل أسرع.


في دراسة أعدها معهد جامعة ميشيغان لعلوم الحياة، قام الباحثون بتعريض عينات من الخلايا الدهنية البشرية لمادة تسمى سينامالديهيد - وهي المادة التي تعطي القرفة طعمها ورائحتها الفريدة - ورأوا أنه نتيجة لذلك بدأت الخلايا في إنتاج المزيد من الجينات والإنزيمات التي تسببت في حرق الدهون بدلا من تخزينها.


على الرغم من أن الدراسة في هذه المرحلة لا يمكنها تحديد عدد الكيلوغرامات التي يمكن أن نفقدها جراء هذه العادة بالضبط، إلا أنه وفقا للباحثين، يمكن بالتأكيد استنتاج أن إضافة القرفة إلى القهوة هي عادة إيجابية قد تساهم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_22564_1195f297047-1934-4e4f-8666-0ec715112fe9

تمرين تنفس مدته دقيقتين لتنشيط الذهن

closeup-salad-in-bowl-held-in-hand-768

8 نصائح لتخفيف الوزن من دون رجيم

kids-bento-boxes-1566836966

أطعمة يجب أن تخلو منها الوجبة المدرسية لطفلك

best-supplements-for-eye-health

ماهي الفيتامينات التي تحافظ على صحة العين؟... وما هو دورها

unnamed

تقرير يعدد أنواع الحلويات المسموح تناولها في نظام فقدان الوزن

نوم

هل تنام أكثر من 7 ساعات ونصف يوميا .. احذر مرضاً خطيراً

أخبار متعلقة
نوم

هل تنام أكثر من 7 ساعات ونصف يوميا .. احذر مرضاً خطيراً

image-4

كوب من الماء قبل الوجبات يساعد في فقدان الوزن

مع-الليمون..-هل-لها-فوائد-في-معالجة-الصداع-وإنقاص-الوزن؟

مزيج الحامض بالقهوة .. حقيقة فائدته بإنقاص الوزن ومضاره

اكتاءاب

الطعام رقم واحد الذي يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

fasting-diets

دراسة قد تقلب الموازين.. 'الأكل مرة باليوم يحسن الصحة'

القهوة الخضراء معروفة بمساعدتها على حرق الدهون والتخسيس

أضرار القهوة الخضراء على القلب