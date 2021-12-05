الوكيل الإخباري - يساعد اتباع نظام غذائي شديد التقييد على خسارة الوزن، إلا أن إغفال ممارسة أي نشاط بدني قد يترك آثاراً سلبية على الجسم.

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أضرار الرجيم بدون رياضة في التقرير الآتي:

1 - انخفاض معدل الأيض

إن اتباع نظام غذائي أكثر كثافة، سيؤدي إلى انخفاض حادّ مفاجئ في السعرات الحرارية بالجسم ما يدفع الأخير إلى الدخول في حالة الجوع، فيتباطأ معدل الأيض في محاولة للحفاظ على الطاقة. وهو رد فعل طبيعي، لأنَّ جسم الإنسان مصمم للتعامل مع الحفاظ على الذات كأولوية فوق كل شيء آخر.

2 - خسارة الماء والكتلة العضلية

عندما تفقدين الوزن جراء اتباع نظام غذائي مقيّد، لا يقتصر الأمر على الدهون فقط، بل أنت تخسرين الماء والكتلة العضلية لديك. قد يكون فقدان السوائل مؤقتاً ويمكن تعويضه، إلا أن فقدان العضلات يعدُّ الأسوأ، إذ هو لا يؤثر على قوتك فحسب، بل على معدل الأيض وحساسية الأنسولين. باختصار، الأشخاص الذين لديهم كتلة عضلية أقل ليسوا فعّالين عندما يتعلق الأمر بحرق الدهون.

3- مظهر غير جذاب



قد تؤدي خسارة الوزن بدون ممارسة التمرينات الرياضية إلى ترهل الجلد وفقدان الكتلة العضلية، فيبدو الشخص هزيلاً ذا قوام غير جذاب. إذ لا يمكن إغفال دور الرياضة في التمتع بجسم صحي منحوت وعضلات مشدودة، وهو ما يعدّ من أهم عناصر الجاذبية التي تزيد الثقة بالنفس والشعور بالرضا.



4- الشعور بالتعب والخمول وانخفاض الانتاجية

يسبب الشعور بالجوع الإحساس بالتعب والخمول ما يؤثر سلباً على القدرة الانتاجية وانخفاض الفعالية في أداء الواجبات الروتينية. في حين تُنشّط ممارسة الرياضة الدورة الدموية في الجسم وتحفز الجسم على إفراز الهرمونات التي تساعد على بث النشاط وتحسين المزاج وتعزيز الثقة بالنفس.

5 ضعف الجهاز المناعي وفقدان العناصر المغذية

قد يؤدي اتباع رجيم شديد التقييد إلى افتقار الجسم إلى بعض العناصر المغذية، ما يجعل الجهاز المناعي ضعيفاً ويزيد من خطر إصابة الشخص بالعدوى.

فوائد ممارسة الرياضة مع الرجيم



تلعب التمارين الرياضية دوراً حاسماً في أي خطة صحية لفقدان الوزن. إذ تعتبر تمارين القلب والأوعية الدموية مثل الجري وركوب الدراجات وتمارين المقاومة مثل رفع الأثقال من أفضل التمارين لحرق الدهون. كما يعدّ تدريب المقاومة مثالياً لبناء كتلة العضلات، ما يعزّز معدل التمثيل الغذائي لديك.

على الرغم من أنه يمكن إنقاص الوزن من دون ممارسة الرياضة، إلا أنه يصعب التمتع بصحة جيدة حيث أن قلة الحركة قد تشكل عامل خطر على الصحة وسبباً للإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب، وأمراض الرئة، والسكري، والخرف والزهايمر، وهشاشة العظام، وسرطان القولون، وأكثر من ذلك.

المصدر - سيدتي