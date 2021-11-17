أضرار خطِرة لمشروبات الطاقة

الوكيل الإخباري - تحدّث طبيبا الأعصاب بافيل خوروشيف ورومان ليوكمانوف عن خطورة تناول مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، مؤكدَين أنها قد تؤدي إلى نضوب في حيوية الجسم، وخلل في الجهاز العصبي وكل الأنظمة الهورمونية، وانخفاض في المناعة، فضلاً عن زيادة معدلات الإصابة بالأمراض.





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وذكر موقع "Ura" أن خبير الأعصاب خوروشيف يقول إن "الضرر الرئيس لتناول مشروبات الطاقة يرتبط بحقيقة أن لها تأثيراً سلبياً في كل أجهزة الجسم، فبسبب مشروبات الطاقة، تنضب موارد الغذاء لخلايا الجسم ويتعطّل نشاطها الطبيعي، مما يؤدي إلى خلل في عمل الغدة النخامية". وأضاف: "إذا استُخدمت مشروبات الطاقة بشكل يومي، فسيكون من الصعب في المستقبل استعادة عمل كل الأنظمة الهورمونية".





وأشار خوروشيف إلى أن جرعة زائدة من المشروب يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام دقات القلب، وازدياد عددها إلى أكثر من 90 نبضة في الدقيقة عند الشخص البالغ تستمر من نصف ساعة إلى ساعة. في حين قال ليوكمانوف: "كقاعدة عامة، يعاني الجهاز العصبي أولاً عند تناول مشروبات الطاقة، وتظهر عليه اضطرابات مختلفة، وتنخفض المناعة، وترتفع معدلات الإصابة بالأمراض"، لافتاً إلى أن هذه المشروبات قد تسبّب مرض السكري والسمنة، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

المصدر - لها