دراسة...أضرار وفوائد القيلولة

الوكيل الإخباري - القيلولة هي مدة قصيرة من النوم خلال النهار، وهي شائعة وضرورة لدى الكثرين لاستعادة النشاط خلال باقي اليوم، إلا أن كثير من الدراسات الطبية وجدت أن لها فوائد وأضرار، وللاستفادة منها يجب أن تكون في فترة محددة من النهار ولمدة محددة من الوقت، عن ذلك نتعرف في الآتي.

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فوائد القيلولة:



1 - القيلولة تساعد على استعادة النشاط وشحن الطاقة وتحفيز وظائف الدماغ وإكمال باقي اليوم بصحة جيدة.

2 - نوم القيلولة يمكن أن يؤخر وقت النوم في الليل وبالتالي هي مفيدة لمن يعملون لساعات طويلة أو من لديهم أعمال في المساء.

3 - القيلولة النهارية مفيدة لمن يعانون من النعاس خلال النهار.

أضرار القيلولة:



1 - خلصت بعض الدراسات إلى أن البالغين الذين يأخذون قيلولة طويلة خلال النهار قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل داء السكري، وأمراض القلب، والاكتئاب.

2 - النوم خلال النهار علامة على عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً، وهو ما يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بهذه الحالات المزمنة.

3 - قد تكون القيلولة النهارية علامة على انخفاض جودة النوم الليلي، ما قد يشير إلى وجود اضطرابات في النوم.

4 - وفي بعض الحالات، تشكل القيلولة حلقة مفرغة، إذ تنام أثناء النهار لتعويض فقدان النوم في الليل، ولكن بعد ذلك يصعب عليك النوم ليلاً لأنك تنام أثناء النهار.

المصدر - هي

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