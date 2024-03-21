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الخميس، 21-03-2024 02:14 م

أضيفي هذه الأكلات للتخلّص من الدهون الزائدة في رمضان

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الوكيل الإخباري - يحاول الكثير من الأشخاص استغلال شهر رمضان للتخلّص من السمنة، وتطبيق مبدأ تحدّي المحرّمات من خلال تجنّب تناول الحلويات والأكلات الرمضانية الدسمة التي تزيد من تراكم الدهون في الجسم.

وينصح خبراء التغذية عادةً الصائم بتناول الطعام بشكل طبيعي بعد الإفطار ولكن بكميات متوازنة، مع تجنّب الوجبات المقلية والحلويات، وإضافة بعض العناصر إلى قائمة الطعام لأنها تساعد على الشعور بالشبع والتخلص من السمنة.

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- البقوليات: مثل الفول والعدس والحمص، وهي من أهم المكوّنات الصحية التي تمد الجسم بالبروتينات النباتية اللازمة والألياف والمواد المضادة للأكسدة والحديد، وبالتالي فتناولها يكبح الشهية ولا يسبّب تراكم الدهون.
- البيض: يمكن تناول البيض عند الإفطار أو السحور، فهو يقلّل من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام بكميات كبيرة، ويمدّ الجسم بالطاقة.
- التفاح: يحتوي التفاح على الكثير من الماء والألياف، التي تخفّف الرغبة في تناول الطعام لفترات طويلة وتساعد في إبقاء الجسم منتعشاً خلال ساعات الصيام.
- الأفوكادو: يساعد تناول ثمرة من الافوكادو خلال الإفطار على الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام.
- المكسّرات: يمكن كل من يريد خسارة الوزن وتجنّب تراكم الدهون في الجسم تناول المكسّرات المحمّصة المتنوعة، فهي كفيلة بمدّ الجسم بالطاقة خلال النهار.

 

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