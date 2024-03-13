مشاكل صحية شائعة في رمضان.. 6 حلول بسيطة

الوكيل الإخباري -

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يعاني كثيرون من بعض المشاكل الصحية خلال شهر رمضان الكريم، خصوصا في الأيام الأولى والتي تستدعي من الجسم التأقلم سريعا مع تغييرات الروتين.ويخضع الروتين اليومي لحياة المسلمين لتغييرات مختلفة خلال الشهر الفضيل، ومن ثم يسعى الجسم لتحقيق التوازن لاستمرار عمل وظائفه طول ساعات الصيام.وتتضمن قائمة المشاكل الصحية الشائعة في رمضان التالي:الصداع: ينجم الصداع عن مجموعة مختلفة من الأسباب، مثل انخفاض مستويات السكر في الدم أو الجفاف أو عدم كفاية النوم أو التوتر.ويؤثر شهر رمضان على جداول نومنا بشكل أو بآخر، لذا ينبغي تنظيم الوقت للنوم 7-8 ساعات كل يوم، مع ضرورة تناول الأطعمة الصحية وشرب كمية كافية من الماء من الإفطار إلى السحور.ومع ذلك، إذا استمر الصداع لساعات طويلة، أو زادت شدته أو تحول إلى صداع نصفي، فينبغي طلب المساعدة الطبية المتخصصة.عسر الهضم وحرقة المعدة: قد تشمل أعراض عسر الهضم أصواتا غير عادية في المعدة، أو آلاما في البطن، أو مجرد الذهاب المتكرر إلى الحمام، ويرجع السبب عادة إلى الإفراط في تناول الطعام أو الإكثار من الأطعمة الزيتية أو الحارة أو الدهنية، لذا يساعد اتباع نظام غذائي متوازن على تجنب هذه الأطعمة بكميات كبيرة، خاصة أثناء الإفطار، ويعد اللبن والزبادي من عوامل التهدئة الفعالة للجهاز الهضمي.خفة الرأس: يعد مصطلحا شائعا للشعور بالنعاس والدوخة أثناء النهار، ويمكن أن يحدث أيضا عند الاستيقاظ فجأة أو الوقوف بسرعة من وضعية ثابتة.ويحدث ذلك نتيجة تقلبات ضغط الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم أو نقص الحديد، وإذا كنت تعاني من فقر الدم، فقد تتفاقم الحالة أثناء الصيام.ولمحاربة هذه الحالة، تأكد من حصولك على قسط وافر من النوم، مع شرب كمية كافية من الماء واتباع نظام غذائي صحي خلال صيام رمضان.بالإضافة إلى تناول أغذية غنية بالحديد، مثل البقوليات أو الخضار الورقية مثل السبانخ أو اللحوم الحمراء.تقلبات المزاج: يساعد التواصل الاجتماعي مع أصدقائك وعائلتك في تحسين الحالة المزاجية خلال صيام رمضان، ولا ينبغي الاستهانة بتأثيرات التمارين الرياضية، إذ تحفز إفراز هرمون الإندورفين المسؤول عن المزاج الجيد.الوقوع في المرض: يؤدي الصيام خلال النهار إلى تعرض الجسم لتغيرات فسيولوجية طفيفة، ما يؤدي غالبا إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم.لذا، فإن الاستهلاك المفاجئ للمشروبات الباردة عند الإفطار يؤدي إلى الإصابة بالبرد والسعال والحمى أحيانا، ويُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C.الإمساك: قد يعاني بعض الأشخاص من الإمساك خلال شهر رمضان بسبب التغيرات في النظام الغذائي وتناول الماء.