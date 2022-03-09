أطعمة تحافظ على نضارة البشرة

الوكيل الإخباري - تحتاج البشرة بجميع أنواعها إلى شروط أساسية لتكون بحالة جيدة، ومن أهمها شرب السوائل بكثرة خاصةً المياه، التي تعتبر المغذي الصامت للبشرة، خصوصاً في فصل الصيف، بسبب فقدان الجسم للمياه والتعرق، ومن الخطأ شرب المياه بسبب العطش. إذ يجب ألا ننتظر الجسم كي يشعر بالعطش، لأن ذلك يدل على جفاف الجسم والبشرة.

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أهم 20 نوعاً من الأطعمة المغذية للبشرة، وهي على النحو التالي:





التوت: يُغذي البشرة لأنه يحتوي على الألياف وفيتامين "أ" و"س"، ولا يحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والصوديوم، ويُجدد خلايا البشرة، ويقضي على حب الشباب والبثور.

الشوكولاتة: هناك أسطورة خاطئة تقول إن الشوكولاتة سبب من أسباب ظهور الحبوب على البشرة. لكن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 70% من الكاكاو، الذي يحتوي بدوره على مضادات الأكسدة، التي تُساعد على ترطيب البشرة وتحميها من أشعة الشمس، وقطعتان صغيرتان يومياً كافيتان للبشرة.

السلمون: يحتوي على نسبة كبيرة من أوميغا 3، ويُرطب البشرة ويُعطيها إشراقاً، ويمنع مسببات الالتهابات، ويُنقي مسامات البشرة، ويمحو الخطوط الظاهرة.

البطيخ: يحمي البشرة من أشعة الشمس، ومن مرض سرطان الجلد، ويخفي البثور ويمنحها نعومة.

الليمون: يُحارب التجاعيد لأنّه يحتوي على الكولاجين. وهو نوع من البروتين الأساسي موجود على شكل "فيبر" (ألياف)، تُساعد على تشكيل أنسجة الوجه، وتُقاوم تجاعيد البشرة وتشدها، ويحتوي على فيتامين "س"، الذي من مهامه المحافظة على لون البشرة وملمسها".

البندورة: تُحافظ على صحة الجلد، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من سرطان الجلد.

الأفوكادو: تحتوي على مجموعة من الفيتامينات أهمها فيتامين "أ" و"هـ" و"د"، ما يؤخر ظهور التجاعيد. كما تضم معادن كالنحاس والحديد، وهي تحارب الشيخوخة.

اللبن: البروتين الموجود في اللبن يُقوي الجلد ويُقاوم التجاعيد والخطوط ويمنح النضارة للبشرة، ويجب أن يكون دون دسم للاستفادة من البروتين والكالسيوم الذي يحتويهما.

الرمان: يحتوي على مضادات الأكسدة البوليفينول، وهو مسؤول عن تدفق الدم إلى البشرة، ويمنحها لوناً وردياً وملمساً ناعماً.

الجوز: يُحسن مرونة البشرة، إذ يحتوي على كمية كبيرة من النحاس، ويُعزز إنتاج الكولاجين، ويؤخر ظهور التجاعيد.

الفليفلة الحمراء: تحتوي على الكاروتين الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس ويؤخر ظهور التجاعيد، بالإضافة الى فيتامين "س" المحافظ على شباب البشرة ومحاربة الالتهاب.

بذر عباد الشمس: يحتوي على فيتامن "هـ"، الذي يمنح الليونة للجلد ويُحارب أشعة الشمس، ويقضي على تشققات الشفاه وكعب الرجلين.

الفاصولياء: تحتوي على الزنك الذي يقضي على البقع.

الصويا: الفيتامينات والمعادن الموجودة في حليب الصويا تقضي على بقع البشرة وبثورها.

الشاي الأخضر: يُحارب التهابات البشرة وانتفاخها وتحسسها، ويحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة.

المانغا: تحتوي على 80% من الفيتامينات التي تحتاجها البشرة لإعادة بناء خلايا الجلد، وتُعزز إنتاج الكولاجين لتحسين لون البشرة وجمالها".

اللفت الأحمر: يُخفف تقشير البشرة واحمرارها وغني بفيتامين "ك"، الذي يُساعد على طرد السموم من الجسم وتفعيل الدورة الدموية بشكل صحيح.

البطاطا الحلوة: تُحسن الدورة الدموية، وتنظم مستوى السكر في الدم وتلطف المزاج، وبالتالي تُعطي بشرة نضرة، وتحتوي على فيتامين.

السبانخ: تحتوي على فيتامين "أ" و"س" و"هـ"، وألياف مفيدة للبشرة.

بذر الكتان: يحتوي على أوميغا 3، الذي يُخفف احمرار الجلد وتحسسه.

زيت جوز الهند: يمنح الترطيب للبشرة.

زهرة الخليج

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