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الأحد، 25-10-2020 12:19 م

أطعمة تزيد الشهية وتفسد الدايت .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من متبعي الدايت في الحفاظ على اتباع انظمة غذائية تساعد في انقاص الوزن ، حيث يحرص الكثير على تناول بعض الأطعمة بكميات صغيرة ، الا ان هناك بعض الأطعمة التي تحفز هرمونات الجوع والتي تؤدي الى نتائج عكسية ، ومن ابرز هذه الاطعمة :

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الخبز الأبيض

 

بياض البيض

البطاطس المقلية

 

الأرز الأبيض

 

الزبادي بالفواكه

 

الكوكيز

 

المصدر : الكونسلتو 

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