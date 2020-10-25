أطعمة تزيد الشهية وتفسد الدايت .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من متبعي الدايت في الحفاظ على اتباع انظمة غذائية تساعد في انقاص الوزن ، حيث يحرص الكثير على تناول بعض الأطعمة بكميات صغيرة ، الا ان هناك بعض الأطعمة التي تحفز هرمونات الجوع والتي تؤدي الى نتائج عكسية ، ومن ابرز هذه الاطعمة :

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الخبز الأبيض

بياض البيض





البطاطس المقلية

الأرز الأبيض

الزبادي بالفواكه

الكوكيز

المصدر : الكونسلتو

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