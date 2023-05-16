الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

إدارة السير تكشف سبب حادث النفق في العقبة

موسكو تتحدث عن علاقاتها مع الرياض

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

فصل التيار الكهربائي عن المنطقة التاسعة في العقبة غداً

شاهد.. ماذا فعلت قطر لأردوغان ليلة إعلان النتائج؟

السير: ازدحام مروري على جميع مداخل عمّان

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو اعتراف رسمي بتورطه في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

إعلان من الجامعة الهاشمية للمستفيدين من صندوق قرض الطالب

إعلان بمواعيد امتحان الكفاءة الجامعية في آل البيت

الثلاثاء، 16-05-2023 10:03 ص

أطعمة تزيد من خطر تصلب الشرايين

2023_1_4_12_38_11_173


الوكيل الإخباري- هناك مركب يشكل خطرًا كبيرًا على الشرايين، إذا ارتفعت مستوياته بالدم عن المعدل الطبيعي، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .

اضافة اعلان


وقال شعبان إن المركب الذي يقصده هو "حمض اليوريك"، مؤكدًا أن ارتفاع نسبته بالدم هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض النقرس، وهو التهاب يصيب مفصل الإصبع الكبير في القدم.


وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن ارتفاع حمض اليوريك في الدم لا يؤدي فقط إلى الإصابة بالنقرس، بل يزيد أيضًا من خطر التعرض لتصلب الشرايين


وأضاف أن المعدل الطبيعي لحمض اليوريك في الدم لا بد أن يكون أقل من 7 ملغ / ديسيلتر عند الرجال، بينما النساء يجب ألا يتجاوز 7 ملغ / ديسيلتر.


وللحد من ارتفاع حمض اليوريك في الدم، أوصى شعبان بالتقليل من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، أبرزها:

- اللحوم الحمراء.
- البقوليات، خاصةً الفول.
- الجمبري.
- المشروبات الغازية.


وأشار أيضًا إلى أهمية شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحفيز الكليتين على طرد اليوريك الزائد عن حاجة الجسم عن طريق التبول، مع ضرورة الحفاظ على الوزن، لأن السمنة المفرطة من أسباب ارتفاعه في الدم.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_8_31_16_14_51_354

منها الضحك .. 5 طرق غريبة لزيادة معدل حرق الدهون

2022_1_25_20_12_5_852

انتبه .. التهاب الحلق بدون حمى عرض لهذه الأمراض !

tbl_articles_article_33127_9524ade049d-57bc-4b84-ae1b-13a2b0dfde2e

تضبط الضغط والكوليسترول .. فاكهة سحرية يجب تناولها يوميًا

5_569825

ما تأثير شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة على صحتك؟

67898-السكري

7 نصائح للحفاظ على السكر "تحت السيطرة"

2021_2_15_12_33_45_464

طبيب يحذر من عادة شائعة : تهددك بارتفاع ضغط الدم !

أخبار متعلقة
مرض-النقرس-بالصور_slideshow_1876_397388630ae-549f-49c9-b6c4-15b654882d6d

مع كثرة تناول اللحوم .. مادة غذائية تقلل اعراض النقرس