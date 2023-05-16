أطعمة تزيد من خطر تصلب الشرايين

الوكيل الإخباري- هناك مركب يشكل خطرًا كبيرًا على الشرايين، إذا ارتفعت مستوياته بالدم عن المعدل الطبيعي، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب في مصر .

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وقال شعبان إن المركب الذي يقصده هو "حمض اليوريك"، مؤكدًا أن ارتفاع نسبته بالدم هو السبب الرئيسي للإصابة بمرض النقرس، وهو التهاب يصيب مفصل الإصبع الكبير في القدم.



وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن ارتفاع حمض اليوريك في الدم لا يؤدي فقط إلى الإصابة بالنقرس، بل يزيد أيضًا من خطر التعرض لتصلب الشرايين





وأضاف أن المعدل الطبيعي لحمض اليوريك في الدم لا بد أن يكون أقل من 7 ملغ / ديسيلتر عند الرجال، بينما النساء يجب ألا يتجاوز 7 ملغ / ديسيلتر.



وللحد من ارتفاع حمض اليوريك في الدم، أوصى شعبان بالتقليل من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، أبرزها:

- اللحوم الحمراء.

- البقوليات، خاصةً الفول.

- الجمبري.

- المشروبات الغازية.



وأشار أيضًا إلى أهمية شرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحفيز الكليتين على طرد اليوريك الزائد عن حاجة الجسم عن طريق التبول، مع ضرورة الحفاظ على الوزن، لأن السمنة المفرطة من أسباب ارتفاعه في الدم.





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