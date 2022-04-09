ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ يساعدك العسل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎﻡ

الوكيل الإخباري - يمكن للعسل أن يساعدك على الصيام بشكل صحي شرط ألا يتم تناوله مُصنّعاً، وأن يكون بحالته الخام.

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فمن المعروف أنه يحتوي على السكريات الطبيعية مثل اﻟﻔﺮﻛﺘﻮﺯ ﻭالغلوكوز وعلى الإنزيمات الغذائية، كما على العديد من المعادن والفيتامينات الأساسية. وهو يوفر للجسم أيضاً بعض المضادات الحيوية التي تحميه من العدوى والأمراض. والأهم أن تناوله يساعد على تحمّل ساعات الصوم الطويلة.



فوائد العسل للصوم

ينطوي تناول العسل على الكثير من الفوائد التي يمكن أن يستعين بها الصائم، من أجل تحمّل ساعات الصوم الطويلة.



– من المفيد مثلاً شرب ماء العسل الخام قبل تناول الطعام. فهذا يساعد على مد الجسم بالرطوبة التي يحتاج إليها. كما أنه يزوده بالعناصر الغذائية الأساسية ويمنحه الطاقة والنشاط.



– يمكن للجسم امتصاص غلوكوز العسل بسرعة. وهذا يعني أنه يوفر الطاقة في مدة قصيرة. لذا ينصح خبراء التغذية بإضافة ملعقة طعام من العسل الطبيعي إلى العصائر الطبيعية وبعض الأطباق، مثل الحلويات التي يتم تناولها في رمضان.



– يساهم العسل في تنظيم معدل السكر في الدم نظراً لاحتوائه على مادة الغليكولين. لذا من المفيد تناول القليل منه مع الماء قبل وجبة الإفطار.



– ﻴﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻠﻌﻘﺔ طعام من اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺨﺎﻡ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺪ اﻟﻜﺒﺪ بالغليكولين على ﺷﻜﻞ غلوكوز ﻭﻓﺮﻛﺘﻮﺯ. وهو ما يمنع الشعور بالتعب عند الاستيقاظ في الصباح.



– يعمل العسل على مكافحة الالتهابات والحد من حدوث مشاكل الجهاز الهضمي. كما أنه يساعد على تخفيف أعراض القولون العصبي ويزيل النفخة ويحفز عملية الهضم.



– يمكن الاستفادة من العسل أيضاً في أيام الصوم من أجل تحسين النوم ومنع الأرق. والسبب أنه يعمل على تنقية الجسم من السموم ويساهم في تصفية الذهن.

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