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الثلاثاء، 22-03-2022 02:48 م

أطعمة توقف الإسهال عند الأطفال الرضع

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الوكيل الإخباري - يجب معرفة أنّ شرب السوائل يُعدّ أكثر أهمية من تناول الطعام في حال إصابة الطفل بالإسهال، وبالتالي من الضروري عدم التسرع في إعطاء الطفل الطعام أولاً، حيث يمكن إدخال الطعام إلى جانب كمياتٍ وفيرةٍ من السوائل، والقيام بمجموعة من التعديلات على النظام الغذائي لوقف الإسهال.

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1. حليب الأم  لحديثي الولادة
إذا كان الطفل رضيع معتمد على حليب أمه، وقد يظهر الاسهال بتلوث حفاضاته كثيرًا، ما عليك سوى التمسك بإعطائه حليب الثدي ، وسيحافظ حليب الثدي على رطوبة جسم الطفل وسيعالج أمعائه أيضًا.

 

2. اللبن الرائب لسن 7 أشهر أو أكثر

البروبيوتيك فعال جدا في التخلص من الإسهال ، يمكن إعطاء الطفل الأطعمة مثل اللبن الرائب أو اللبن الزبادي أو اللبن الرائب اللاسي.


3. عصيرة الأرز لسن 6 أشهر أو أكثر
يمكن أن تساهم ماء الأرز الطفل في الحفاظ على معدلات السوائل في جسم الطفل، كما أنه يساهم في تقليل وتيرة التبرز.

 

4. الزنجبيل
العديد من الأمهات والأشخاص من الأجيال الماضية يعرفون قوة الزنجبيل في تقليل أعراض الإسهال، وعادةً ما يكون هذا مخصصًا للأطفال الأكبر سنًا بقليل وليس الأطفال الرضع، إن إعطائهم الزنجبيل الممزوج ببعض الملح الصخري والجاغري يعمل على توفير بعض الهدنة من الإسهال وعسر الهضم، كما يمكنك أيضًا تجربة جميع الاعشاب المعروفة بفاعليتها جدًا في علاج الإسهال.


5. جوزة الطيب
يُعرف أيضًا باسم jaiphal في أجزاء مختلفة من العالم، وهو علاج آخر قديم يستعمل في الكثير من مستحضرات الايورفيدا حتى اليوم، وبالعادة ما يتم تحضيره من خلال فرك جزء صغير من التوابل من خلال طحنه للحصول على بعض من المسحوق، ومن ثم يتم خلط هذا المسحوق مع بعض الماء وإعطائه للأطفال، هذا العلاج فعال لتوفير الراحة أو علاج الإسهال عند الأطفال الذين تكثر أعمارهم عن 6 أشهر وتحت سن 10 سنوات.


6. ماء بالليمون لسن 8 أشهر أو أكثر
يبدو أنه لا يوجد مرض لا يمكن لليمون علاجه، فقد يغذي الليمون الجسم بالسوائل المفقودة من الاسهال، يخلط عصير الليمون بالماء الدافئ وأضيفي له القليل من الملح لصنع ماء ليمون صحي ولذيذ.


7. مسحوق الكمون والشمر لأكبر من عمر 6 شهور
هذا علاج مميز لتحسين عملية الهضم والتشجيع للجوع عند الأطفال الأكبر من 6 أشهر، يمكن أن يعطي أيضًا الراحة من آلام المعدة البسيطة وعسر الهضم، ولكنه قد لا يساهم في السيطرة على الإسهال، يحمص بعض مسحوق الكمون مع بذور الشمر في مقلاة، ثم تغلى البهارات المحمصة في القليل من الماء وتترك لتبرد، ثم يطعم الطفل بالماء من 2 إلى 3 مرات في اليوم بكميات قليلة حسب سنه.


8. شوربة خضار من سن 8 شهور أو أكثر
يمكن لأجسام الأطفال أن تمتص العناصر الغذائية بسلاسة من حساء الخضار الصافي، تجنب استعمال التوابل مثل الفلفل والخضروات الغازية كالقرنبيط والملفوف والهاليون والسبانخ خلال إعداد الحساء، كما يمكن إضافة رشة من بعض الكمون المسحوق بكيمة بسيطة.


9. شوربة الدجاج من سن 9 شهور أو أكثر
إذا كنت تريد في تجربة حساء غير نباتي لعلاج الاسهال للطفل، فإن حساء الدجاج الصافي يتعبر هو أختيارًا رائعًا، كما أنه يسهل الهضم ومغذي للأطفال المصابين بالإسهال.


10. ماء جوز الهند الطري من سن 8 أشهر أو أكثر
يمكن أن يؤثر الجفاف على صحة الطفل، يشمل ماء جوز الهند على العديد من الأملاح الطبيعية والمعادن، إلى جانب الجلوكوز الطبيعي فيها، وأفضل جزء هو أن ماء جوز الهند يشجع على الرضاعة الطبيعية أيضًا

 

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