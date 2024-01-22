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الإثنين، 22-01-2024 11:34 ص

أطعمة شتوية مفيدة لمحاربة الفيروسات والوقاية من الخرف

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الوكيل الإخباري - تلعب التغذية الموسمية دورا مهما في الحفاظ على الصحة وتعزيز منظومة المناعة لجميع الفئات العمرية، وبصورة خاصة لكبار السن.

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وتشير خبيرة التغذية تامارا موسيفا، في حديث لـ Pravda.Ru إلى أن منظومة المناعة لدى كبار السن تكون ضعيفة ويحتاج الجسم إلى الفيتامينات والعناصر المعدنية الدقيقة، حيث لتعويض نقصها تفيد المنتجات الطازجة.


ووفقا لها، هذه العملية صعبة في الشتاء مقارنة بالصيف. ولكن مع ذلك ممكن تحقيقها. فمثلا أحد أهم المنتجات في الشتاء هي الحمضيات- البرتقال، الليمون، الغريب فروت وغيرها الغنية بفيتامين C الضروري لدعم منظومة المناعة. كما أن الحمضيات تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على محاربة الفيروسات للوقاية من الإنفلونزا.

 

وتستطرد، المنتج الآخر المفيد في الشتاء هي المكسرات، لأنها غنية بالأحماض الدهنية التي تعزز القلب والأوعية الدموية. والمكسرات مفيدة بصورة خاصة لكبار السن، لأنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم وتحسن الذاكرة وهذا مهم جدا للوقاية من الخرف. وتحتوي المكسرات أيضا على مجموعة فيتامين В وعناصر المغنيسيوم والكالسيوم والزنك التي تساعد في الحفاظ على صحة العظام وتقوية الجسم بصورة عامة.


وبالإضافة إلى ذلك، يساعد إضافة الحديد والألياف الغذائية إلى النظام الغذائي على دعم وتحسين صحة الدم والقلب والأوعية الدموية وكذلك تحسين عمل الجهاز الهضمي. وأفضل مصادر الحديد هي- اللحوم والأسماك والمكسرات. أما الألياف الغذائية فأهم مصادرها هي الفواكه والخضروات المختلفة.

 

 

روسيا اليوم

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