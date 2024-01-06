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السبت، 06-01-2024 11:42 ص

الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

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الوكيل الإخباري - أشارت أبحاث جديدة إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة بـ 3 مرات للتعرض لحادث سيارة بعد تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي حديثاً.

ولفتت نتائج البحث الذي أجري في جامعة كولورادو، إلى أن الأدوية المستخدمة لعلاج الصداع النصفي لا تحد من مخاطر الحوادث المرورية.

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ووفق "هيلث داي"، تتبع الباحثون أكثر من 2500 سائق أعمارهم بين 65 و79 عاماً في 5 مواقع في الولايات المتحدة.


وأظهرت النتائج أن التشخيص السابق للصداع النصفي لا يبدو أنه يؤثر على خطر اصطدام السائق.


ووجد الباحثون أن التشخيص الجديد للصداع النصفي أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي بمقدار 3 أضعاف خلال عام واحد.


ونظراً لتزايد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، دعت نتائج البحث إلى اتخاذ إجراءات للحدث من المخاطر المرورية لهذه الفئة العمرية.

 

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