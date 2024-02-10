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السبت، 10-02-2024 12:04 م

أطعمة لا تتناولها صباحا- لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - الإفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم، وتخطيها يعد أمرًا غير جيد، ولكن البعض ليسوا على دراية كاملة بأنه لا يمكن تناول أي طعام في الصباح، فبعض الأطعمة ليست جيدة إذا تم تناولها على معدة فارغة.

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أطعمة تجنبها على الإفطار


الخبز الأبيض
الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض لا يعد أفضل خيار للإفطار، لأنه يحتوي على نسب عالية من النشويات المكررة، التي تتسبب في ارتفاع مستوى السكر بالدم، ويسبب نقص نسب الأنسولين، مما يسفر عنه الشعور بالتعب والخمول والحاجة الملحة لتناول الطعام بشراهة على مدار اليوم لأنه يزيد الشعور بالجوع.


المعجنات

لا يفضل الإفطار بالمعجنات، لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية المرتفعة والسكريات، كما أنها تفتقر الألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع، وكذلك البروتينات، لذا فالإفطار بالمعجنات يجعل الشخص يشعر بالجوع بعد فترة قصيرة من تناولها.


الفواكه الحمضية
الفواكه الحمضية تحتوي على حمض الستريك، الذي يزيد من حموضة المعدة عند تناولها على الريق، وتسبب حرقة في المعدة وعدم الشعور بالراحة، وأيضًا الشعور بالانتفاخ.


الأكلات الحارة
فالأطعمة الغنية بالشطة والبهارات، عند تناولها على معدة فارغة يسبب التهابات في جدار المعدة، والإصابة بالإسهال وعسر الهضم وأيضًا الحموضة.


الحلويات
لا ينصح بتناول السكر في الصباح، وذلك لأنه عندما يدخل إلى معدة فارغة لا يستطيع جسم الإنسان إفراز ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستوياته الطبيعية في الدم، مما يتسبب بحدوث خلل في التوازن الحمضي والقلوي.

 

الكونسلتو 

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