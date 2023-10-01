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الأحد، 01-10-2023 10:10 ص

أطعمة ومشروبات تخلصك من دهون الكبد

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الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بدهون الكبد التي تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم وقد تتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية.

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أطعمة ومشروبات تحميك من دهون الكبد


1- الشاي الأخضر
يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المعروفة بقدرتها الهائلة على التحكم في ارتفاع انزيمات الكبد خاصة إذا تم الانتظام على تناوله يوميا وكذلك تخفيف أي أعراض مزعجة يمكن أن يعاني منها الشخص.


2- الأسماك
الأسماك من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا ٣ الدهنية التي تساعد في حماية الكبد بشكل كبير عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون أيضًا لذلك يجب الحرص على تناول الأسماك مثل السردين والسلمون بشكل منتظم على الأقل مرتين في الأسبوع الواحد.


3- القهوة
أثبتت نتائج العديد من الدراسات أن القهوة من المشروبات التي تساهم في تقليل نسبة الدهون الموجودة على الكبد ومن ثم تقليل الأعراض المزعجة التي يعاني منها المريض الذي يعاني من دهون الكبد وبالتالي تقليل المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن الكبد الدهني.


4- الخضروات الورقية
الخضروات الورقية غنية بالألياف الغذائية التي تقلل من تراكم الدهون على الكبد بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين أ والبوتاسيوم وجميعها يقلل من فرص زيادة الدهون على الكبد لذلك يجب الحرص على تناولها بشكل منتظم وخلطها بالأطعمة.


5- الثوم
الثوم من الأغذية القوية التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بالأمراض نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات بما في ذلك دهون الكبد بالإضافة إلى ذلك فهو يحتوي على بعض المستخلصات التي تقلل من الدهون بشكل عام ولكن يجب الحذر من الإفراط في تناوله.

 

الكونسلتو 

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