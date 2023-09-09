السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

26318 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

وزير الخارجية: بتوجيه من جلالة الملك نقف مع الأشقاء في المغرب بكل الإمكانيات

الأردن يعزي المغرب بضحايا الزلزال

مرصد الزلازل الأردني يوضح تفاصيل حول زلزال المغرب المُدمر

بيان من الخارجية للأردنيين بالمغرب

الخارجية الفلسطينية: الجالية والطلبة في المغرب "بخير"

زلزال المغرب.. ارتفاع الوفيات لـ632 و329 مصابا

الطاقة والمعادن تُغلق جميع المقالع المخالفة في عجلون

الخارجية: الأردنيون في المغرب بخير ولم يرد أي إصابات أو وفيات لغاية اللحظة

كاميرات مراقبة ترصد لحظة وقوع زلزال المغرب وانهيار عمارة بأكملها - فيديو

السبت، 09-09-2023 09:08 ص

7 مشروبات صباحية ابدأ بها يومك.. وقل وداعا للوزن الزائد

136c1bc8-f731-49e4-bbd6-a29b4f0587c2_16x9_600x338


الوكيل الإخباري - يحتار بعض من يسعون إلى إنقاص وزن أجسامهم عند اختيار المشروب المناسب، بخاصة وأن الكثير من المشروبات الشائعة يمكن أن تتعارض مع الحميات الغذائية.

اضافة اعلان

 

لكن بحسب ما ورد في مقال نشره موقع Potluck Pickup، فإن هناك 7 مشروبات صباحية يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وهي كما يلي:

 

1. الشاي الأخضر: حارق الدهون الطبيعي
يساعد الشاي الأخضر في حرق الدهون بطريقة طبيعية وآمنة. كما أنه مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.

 

2. ماء الليمون: للتخلص من السموم
يعتبر ماء الليمون من طقوس الصباح البسيطة والفعالة لفقدان الوزن. ويساعد كوب من عصير الليمون الدافئ على إزالة السموم من الجسم وتحسين الهضم، إلى جانب توفير جرعة من فيتامين C.

 

3. خل التفاح: المنشط المنعش
اكتسب خل التفاح شعبية بسبب فوائده في إنقاص الوزن. ويمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الماء ولمسة من عسل النحل للحصول على مشروب صباحي منعش. يساعد المشروب في التحكم في مستويات السكر في الدم وقمع الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء.

 

4. شاي الزنجبيل: مُنشط التمثيل الغذائي
يتمتع الزنجبيل بخصائص توليد الحرارة التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي. ويتم تحضير كوب من شاي الزنجبيل عن طريق نقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن. ويساعد مشروب شاي الزنجبيل الدافئ على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بشكل أكثر فعالية.

 

5. قهوة القرفة: بداية حارة
إن إضافة قليل من القرفة إلى كوب القهوة الصباحي يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما تضيف القرفة نكهة مبهجة للقهوة دون الحاجة إلى إضافة سكر أو كريمة.

 

6. ماء بذور الشيا: جائزة الفوائد الكبرى
تعتبر بذور الشيا قوة غذائية ويمكن أن تكون إضافة رائعة للروتين الصباحي. ويتم مزج بذور الشيا مع الماء وتُنقع حتى تصبح شبيهة بالهلام، مما يوفر شعورا بالامتلاء ويساعد في التحكم في الشهية عند تناوله في الصباح.

 

7. حليب الكركم الدافئ: الإكسير الذهبي
يحتوي الكركم على الكركمين، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في فقدان الوزن. يتم تسخين بعض الحليب، ثم يضاف إليه قليلا من الكركم، ثم يتم التحلية بلمسة من العسل الأبيض للحصول على مشروب صباحي مهدئ ومغذٍ.

 

العربية 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023-09-05_11-40-31_652076

5 أطعمة تحتوي على كالسيوم أكثر من تناول كوب حليب يوميا!

shutterstock_289190222

رغم فوائده العديدة.. إليك 8 من أضرار الشاي الأخضر

٤٤

أمراض مقلقة وقاتلة يمكن اكتشافها من حالة الشعر

40167925-458C-4FFE-966A-70BCEB37EAE8

سبب غير متوقع للإصابة بمرض السكري

64f997a44c59b701e025b36c

طريقة لمعرفة تأثير زيادة الملح في الجسم

2022_5_4_12_25_29_472

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة يوميًا؟

أخبار متعلقة
shutterstock_289190222

رغم فوائده العديدة.. إليك 8 من أضرار الشاي الأخضر

01077358229233701312570022083080

كيف يؤثر ارتفاع السكر على الكلى؟

2023_8_12_17_34_37_292

4 فوائد للتين الشوكي على الريق

download (1)

7 طرق لتسريع عملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن