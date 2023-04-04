أطعمة ينصح بتفاديها في رمضان لحماية المسالك البولية

الوكيل الإخباري- تزداد في شهر رمضان حالات الإصابة بالتهاب الجهاز البولي، بسبب التغير الحاصل في نظام الأكل لدى الصائم، ودخول عادات غذائية جديدة قد تتسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بهذا المرض. ولذلك يجب على الصائم وتحديداً الأشخاص الذين يعانوا سابقاً من التهابات المسالك البولية، اتباع الإرشادات دقيقة للحفاظ على صحتهم.



ماهي أسباب التهابات المسالك البولية؟

اضافة اعلان



- تحدث التهابات المسالك البولية بسبب نقص المياه خلال فترة الصيام.

- تزيد من تركيز البول المطروح، وهذا ما يشكّل عاملًا لزيادة نسبة حدوث الالتهابات البولية.

- يصيب هذا النوع من الالتهابات السبيل البولي المتكون من الكليتين والحالبين والمثانة.

- تحدث الالتهابات في السبيل البولي السفلي ويشيع هذا المرض بحدوثه عند النساء أكثر من الرجال

- قد يتسبب الالتهاب المحدود بالمثانة ألمًا مزعجًا، ويمكن أن يصبح خطيرًا أيضًا عندما ينتقل إلى الكليتين.



كيف يتجنب الصائم الإصابة بالالتهابات؟

أوضح الدكتور إسماعيل الخالدي استشاري أمراض المسالك البولية في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أن الصائم الذي يعاني من التهابات في المسالك البولية مطالب باتباع نصائح طبية دقيقة حتى يحافظ على صحته ولا يتعرض لاية مشاكل تعيق صيامه، ومن هذه الارشادات:



- شرب ما لا يقل عن 3 لتر من الماء يومياً وعلى فترات متباعدة من الإفطار إلى السّحور.



- تقليل شرب المياه والمشروبات الغازية في شهر رمضان.



- تجنب أكل اللحوم الحمراء.



- الابتعاد عن الأطباق التي تحتوي على سبانخ أو الأطباق الحارة.



- تجنب السكر والمحليات الاصطناعية والتقليل من شرب القهوة.



- عدم تناول الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض.



- تقليل الاجهاد خاصة وقت الظهيرة وتفادي التعرض للشمس الحارة.

- التبول فورا حال الإحساس بالحاجة إلى التبول، وعدم حبس البول الإرادي.



سكاي نيوز عربية

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة