أعراض ارتفاع الكوليسترول .. 4 علامات تظهر على اليدين

الوكيل الإخباري - يجب الانتباه جيدًا لشكل اليدين، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليها، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع الكوليسترول بالدم.



نستعرض في التقرير التالي، أعراض ارتفاع الكوليسترول على اليدين، وفقًا لموقعي "Times of india" و"Express".



أعراض ارتفاع الكوليسترول على اليدين

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1- ألم في أصابع اليدين

لا بد من زيارة الطبيب عند الشعور بألم في أصابع اليدين والقدمين بشكل متكرر، خاصةً عند لمسها، لأنها قد تشير إلى انسداد الأوعية الدموية الطرفية، نتيجة لارتفاع الكوليسترول بالدم.



2- ازرقاق اليدين

عندما تتعرض الأوعية الدموية الطرفية للانسداد، بسبب ترسب الكوليسترول في جدرانها الداخلية، يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى اليدين، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الأزرق أو الأرجواني.



3- تنميل اليدين

انخفاض تدفق الدم مؤكسج إلى اليدين عند مرضى الكوليسترول لا يؤدي فقط إلى ازرقاق لونهما، بل يتسبب أيضًا في الشعور بتنميل فيهما.



4- اصفرار خطوط كف اليد

إذا لاحظت أن خطوط كف اليدين تميل إلى اللون الأصفر، فهذا دليل على ارتفاع الكوليسترول بالدم، وترسب جزء منه تحت الجلد، خاصةً إذا كانت هناك نتوءات صفراء حول العين أيضًا.



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