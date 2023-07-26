أعراض الفشل الكلوي .. 6 علامات تظهر على الجلد

الوكيل الإخباري - يجب فحص البشرة بشكل دوري، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على الجلد، قد تكون مؤشرًا على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل الفشل الكلوي.



نستعرض في التقرير التالي، أعراض الفشل الكلوي على الجلد، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية AAD.





أعراض الفشل الكلوي على الجلد

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1- جفاف الجلد

إذا كانت البشرة شديدة الجفاف وخشنة ومتشققة ويظهر على سطحها قشور تشبه القشر الذي يغطي أجسام الأسماك، فهذا دليل على الإصابة بالفشل الكلوي.



ويعتبر جفاف الجلد والعلامات المصاحبة به من الأعراض الشائعة لأمراض الكلى، التي تتطلب غسيلًا كلويًا أو إجراء عملية زراعة كلى للمريض.



2- حكة الجلد

يعاني مرضى الفشل الكلوي من حكة الجلد على هيئة نوبات تحدث يوميًا، وتزداد حدتها في المساء، ولا يزال سببها غير واضحًا للأطباء، لكنهم يعتقدون أن قصور الكلى في أداء وظائفها الحيوية يؤدي إلى تراكم بعض المواد في الجسم، مثل اليوريا والفوسفات والماغنسيوم والألومنيوم.



3- تغير لون الجلد

عندما تتوقف الكلى عن أداء وظائفها الحيوية، تتراكم السموم في الجسم، مما يسبب شحوبًا للبشرة أو تغير لونها إلى الرمادي أو الأصفر.



4- الطفح الجلدي

عدم قدرة الكلى على تنقية الجسم من الفضلات يؤدي إلى ظهور طفح جلدي على البشرة أو نتوءات صغيرة مثيرة للحكة يميل لونها إلى الأسود.



5- البثور

في المراحل الأخيرة من الفشل الكلوي، تظهر بثور على بشرة المريض في اليدين والوجه والقدمين، عندما تجف وتتقشر، تترك ندوبًا مكانها.



6- كتل تحت الجلد

يترسب الكالسيوم تحت الجلد، عندما تفقد الكلى قدرتها على القيام بوظائفه الحيوية، مما يؤدي إلى ظهور كتل على البشرة، تحديدًا حول المفاصل، لكنها غير مؤلمة، ولكن إذا ظهرت في طرف الأصابع، قد تسبب آلامًا شديدة للمريض.

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