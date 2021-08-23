أعراض تأثيرات الجو الحار على الحالة النفسية

الوكيل الإخباري - لطالما شعر الكثير من الناس بتغيرات نفسية ومزاجية، وأيضا جسمانية بسبب تغير الفصول، وتوجد العديد من الأبحاث والدراسات التي تحاول رصد أسباب هذه التغيرات، والتي قد تصل إلى درجات مرضية، كما في حالة أحد أنواع الاكتئاب المرتبط بالتغيرات الموسمية، والتي تُعرف بالاضطرابات العاطفية الموسمية.

اضافة اعلان

* أسباب التغيرات النفسية في الجو الحار



1- اضطراب الساعة البيولوجية

تشير دراسة إلى أن التغير الموسمي من فصل الشتاء إلى الصيف، والذي ينتج عنه طول اليوم وقصر النهار، قد يؤدي إلى تغير ملحوظ في الساعة البيولوجية للجسم، مما يتسبب في اضطراب دورة النوم والاستيقاظ ويؤدي إلى اضطراب النوم والشعور بالأرق، وعندما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في اضطراب النوم، قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتوتر والقلق والكسل وعدم الاتزان.

2- قضاء أوقات أطول خارج المنزل

تربط إحدى الدراسات بين ميل الإنسان إلى قضاء أوقات أطول خارج المنزل في الصيف وزيادة نشاطاته البدنية بعد فترات الخمول الطويلة أثناء فصل الشتاء، وبين ارتفاع معدلات العنف، والمشاجرات. وتعزو الدراسة هذه المشاعر العدوانية وسرعة الانفعال إلى التعرض المستمر إلى درجات الحرارة المرتفعة أثناء الصيف.

3- ارتفاع نسب هرمونات القلق

تشير دراسة أُجريت عام 2018 إلى أن ارتفاع درجات الحرارة، يتسبب في زيادة إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول، والمعروف بهرمون القلق. إذ أن نسبة الكورتيزول تكون في أدنى حالاتها أثناء فصل الشتاء، وترتفع أثناء الصيف، ولذلك تحدث التقلبات المزاجية وتزيد مشاعر القلق والغضب والاكتئاب.

4- زيادة التعرق بسبب الحرارة المرتفعة

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التعرق، وهي العملية التي تساعد الجسم على تجنب ارتفاع درجة حرارته، إلا أن التعرق المستمر بسبب الجو الحار يسبب الإزعاج والشعور بالضيق والحرج، وقد يؤدي إلى مشاعر القلق وضعف الثقة في النفس.

5- فقدان الجسم للسوائل وبعض العناصر الضرورية

يؤدي التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى فقدان سوائل الجسم وبعض المعادن الضرورية، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، مما قد يعرض الجسم إلى الإصابة بالجفاف، ويسبب الشعور بالدوار والتشوش وصعوبة التنفس والإجهاد بشكل عام.

6- زيادة نسبة الرطوبة في الجو

تشير دراسة أُجريت عام 2013 إلى أن تأثير ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو أثناء ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية تفوق تلك التي قد يسببها ارتفاع درجات الحرارة مع جفاف الجو، وتربط الدراسة بين ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة الشعور بالإرهاق والنعاس والكسل، وصعوبة التنفس، وفقدان التركيز.

* أعراض تأثيرات الجو الحار على الحالة النفسية

1 - العصبية.

2 - القلق.

3 - تقلب المزاج.

4 - الميل إلى العنف.

5 - التشوش.

6 - فقدان التركيز.

7 - الإجهاد.

8 - الغضب.

* مضاعفات الجو الحار على الحالة النفسية

1 - الإصابة بالأرق.

2 - الإصابة بالاكتئاب، وخاصة الاضطراب العاطفي الموسمي SAD.

3 - تشير دراسة إلى أن حوادث العنف بين الأفراد قد ترتفع أثناء الجو الحار بنسبة تقارب 4%، بينما يزيد العنف في التجمعات البشرية الأكبر بنسبة حوالي 14%، مما قد يترتب عليه زيادة ملحوظة في حالات العنف المنزلي.

4 - تربط بعض الدراسات بين زيادة الميول الانتحارية والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

5 - التأثير على الوظائف الإدراكية، فقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد على مجموعة من الطلبة أثناء موجة حارة استمرت 12 يوم، انخفاض القدرة على التركيز والإدراك والحفظ وبطء ردود الأفعال عند الطلاب الذين يقيمون في مساكن غير مكيفة الهواء مقارنةً بالمقيمين في مساكن مكيفة أو جيدة التهوية.

المصدر - صحتك