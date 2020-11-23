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الإثنين، 23-11-2020 01:55 م

أعراض تدل على نقص حاد في فيتامين B12

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الوكيل الاخباري - أفاد تقرير لموقع Express Today بأن النقص في الفيتامين B12 المرتبط بصحة الدماغ والجهاز العصبي يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض التي تتفاوت في درجة تأثيرها في الصحة والحياة، ومنها الحكة أو الوخز المفاجئ والشديد على طرف اللسان، ظهور بقعة صفراء شاحبة على البشرة، حدوث تقرّحات في الفم، الوخز في معظم أنحاء الجسم، تغيّرات قد تطرأ على طريقة المشي والحركة، تشوّش البصر، سرعة الانفعال، الاكتئاب، فضلاً عن تراجع القدرات الذهنية مثل الذاكرة والفهم.

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وللحؤول دون ذلك، أشار التقرير إلى ضرورة تعويض النقص في هذا الفيتامين من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مثل حبوب الفطور غير المحلاّة والمحار ولحم البقر والسلمون والبيض.

ونبّه التقرير إلى أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة عدم القدرة على تناول هذه الأنواع من الطعام، أو مشكلة عدم قدرة الجسم على امتصاص هذا الفيتامين، ولذلك دعاهم إلى الاعتماد على المتمّمات التي تحتوي عليه والتي تساعد على تعويض النقص.

 

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