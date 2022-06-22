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الأربعاء، 22-06-2022 11:11 ص

أعراض عدم تحمل الفركتوز.. تجنب هذه الأغذية

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الوكيل الإخباري - قالت خبيرة التغذية الألمانية أستريد دوناليس إن عدم تحمل الفركتوز يعني عجز الجهاز الهضمي عن تفكيك الفركتوز (سكر الفاكهة) بسبب نقص إنزيم الكبد المعروف باسم "ألدولاز B".


وأضافت دوناليس أن أعراض عدم تحمل الفركتوز تتمثل في الشعور بالانتفاخ وآلام بالمعدة والغثيان والقيء والإسهال و الإمساك، بالإضافة إلى التشنجات والدوار والإغماء.


وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة عدم تحمل الفركتوز من خلال الابتعاد عن الفواكه، التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز مثل التفاح والعنب والكرز والبطيخ، في حين يمكن تناول الفواكه، التي تحتوي على القليل من الفركتوز مثل الأفوكادو والموز والأناناس والفراولة والخوخ.


ومن المهم أيضاً إلقاء نظرة فاحصة على قائمة محتويات الأغذية والمشروبات؛ حيث قد يختبيء الفركتوز بها خلف مسميات أخرى مثل شراب النشا والعسل الصناعي وسوربيتول (E 420) ومانيتول (E 421) وأيزومالت (E 953) ومالتيتول (E 965) ولاكتيتول (E 966) وإكسيليتول (E 967).


كما ينبغي الانتباه إلى أن عبارة "خال من السكر" تعني فقط أن المنتج لا يحتوي على سكر منزلي أي "السكروز"، غير أنه قد يحتوي على الفركتوز.

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