الديوان الملكي يعزي الرواشدة والنعيمات والحنيطي والبندقجي

09:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742481 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- -مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة الرواشدة وعشيرة النعيمات وآل البندقجي وعشيرة الرحاحلة. اضافة اعلان





ففي منطقة دابوق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عفيف عودة الله الرواشدة، شقيق العميد أشرف والعميد المتقاعد مشرف والعقيد المتقاعد شريف ومشهور الرواشدة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرواشدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



كما نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم أحمد أكرم مناع النعيمات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النعيمات سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته



وفي منطقة بيادر وادي السير، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رفعة أحمد الرحاحلة، ارملة المرحوم محمد علي الحنيطي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرتي الحنيطي والرحاحلة، سائلا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.





وفي منطقة دير غبار، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العين الأسبق "محمد عيد" بندقجي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل البندقجي سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.