أعراض هشاشة العظام ومراحلها

الوكيل الإخباري - يعدُّ مرض هشاشة العظام من الأمراض الشائعة حول العالم، حيث يصيب الرجال والنساء من جميع الأعراق. لكنَّ النساء ذات البشرة البيضاء والآسيويات، خصوصاً اللاتي تجاوزن سن اليأس، هنَّ الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يتسبب في ضعف العظام وهشاشتها، لدرجة أن أي سقوط أو مجهود بسيط مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسوراً.

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وترجع الإصابة بهشاشة العظام نتيجة نقص بعض المعادن الرئيسية في الجسم مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم، بالإضافة إلى أسباب أخرى مختلفة.

أعراض هشاشة العظام

هناك العديد من الأعراض المرتبطة بهشاشة العظام تتمثل بـ :

- الشعور بألم شديد في العمود الفقري والرقبة والظهر بشكل مستمر.

- ظهور تقوس أو انحناء بالظهر، وخصوصاً في الجزء العلوي من الظهر وحدوث ضيق في التنفس.

- ضعف قبضة اليد، وهو يعتبر من أهم أعراض هشاشة العظام.

- الشعور بألم الظهر نتيجة لوجود كسور في الفقرات العظمية أو تعرّضها للتآكل.

- قصر القامة بسبب انحناء الظهر.

- التعرّض لكسور العظام زيادة عن المعدل الطبيعي.

- ضعف الأظافر.

- ضعف عام في قوة العظام.

سيدتي

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