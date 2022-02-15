ما هي الفحوصات الطبية الواجب القيام بها عند سن 50

الوكيل الإخباري - عندما تصل المرأة إلى سن الخمسين، تبدأ رحلة إدراك الذات وإعادة تقدير الأولويات وجوانب الحياة المهمة وخاصة.

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كل مرحلة عمرية تعيشيها المرأة لها حسناتها ومتعتها الخاصة، وهي وحدها من يقرر ذلك. فإن كنت عزيزتي تسعين في الحياة بشغف وإرادة وحماس، فهنيئًا لك، الخمسينات من عمرك ستكون مرحلة رائعة وحافلة بالأحداث.





يشدد الدكتور خلف الله أن التنبأ بالمرض قبل حدوثه، يُعتبر خطوة مهمة في الكشف المبكر عن المرض واكتشافه في مراحل أولية مما يسهل علاجه.

وتلك خطوة مهمة وحيوية في الإهتمام بصحة المرأة من خلال الكشف المبكر والمستمر. وتأتي الفحوصات الطبية في طليعة الإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ الخمسين للتأكد من خلو الجسم من أية أمراض، وكشف الأمراض في مراحلها الأولى.

ومن الفحوصات الطبية المهمة للسيدات عند سن 50 ما يحدده الدكتور خلف الله بالتالي:



1 - الفحص المستمر لضغط الدم ونسبة الدهون في الدم، ما يُقلل من حدوث أمراض القلب وجلطات الشريان التاجي. ويُعتبر تنظيم ضغط الدم وعلاج أي خلل فى الكوليسترول، عاملاً مهماً في تقليل عدد الوفيات في هذه المرحلة العمرية.

2 - فحص هشاشة العظام كل سنتين للتنبا بهشاشة العظام ونسبة الكالسيوم في الدم ويتم |كل سنتين، وعند وجود خلل في كثافة العظام يتم معالجته مما يقلل من حدوث الكسور.

3 - عمل فحص مستمر للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وبالتالي التقليل من خطورة المرض والكشف عنه في مراحل أولية لتسهيل علاجه ومتابعة المرضى بعد العلاج.

4 - فحص الماموجرام للثدي، لكشف أي تغير مبدئي في الثدي والتنبأ به، وكذلك اللجوء إلى طرق العلاج المناسبة والفعالة خلال فترة وجيزة.

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