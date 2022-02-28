فوائد الخوخ للنساء في مرحلة الشيخوخة

الوكيل الإخباري - مرحلة الشيخوخة يرافقها عدد من الأعراض الصحية التي يجب ملاحظتها وعلاجها وحتى الاستعداد لها، ومنها شيب الشعر وفقدان كتلة العضلات، وكذلك هشاشة العظام الذي يصيب النساء أكثر من الرجال، ولذلك تنصح دراسة بتناول فاكهة معينة للحد من ذلك، وهي في التالي:

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وتدعي الإحصاءات أن النساء بعد سن اليأس والشيخوخة لديهن أعلى معدل لفقدان العظام في العالم، كعلاج، ويوصي الأطباء بتناول حوالي 10 حبات من الخوخ في اليوم لمدة عام لتقليل علامات فقدان العظام - حيث أظهر القيام بذلك لمدة ستة أشهر انخفاضًا كبيرًا في إجمالي فقدان كثافة المعادن في العظام مقارنةً بأولئك الذين لا يأكلون فاكهة.



أحد أسباب حدوث ذلك هو تأثيرات الخوخ على ميكروبيوم الأمعاء، حيث تعمل قيمته الغذائية على تقليل مستويات الالتهاب في جميع أنحاء الجسم وبالتالي تقليل الأضرار التأكسدية للخلايا التي قد تؤثر على كثافة العظام.



بالإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات أن الخوخ مفيد في إدارة دهون البطن خاصة في مرحلة الشيخوخة حيث يقل حرق الدهون بسبب ضعف عمليات الايض مع التقدم بالسن.



كما أن تناول الخوخ مفيد في السيطرة على مستوى السكر في الدم، والخوخ من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وبالتالي يحمي العظام والأسنان والأظافر.

والخوخ من الفواكه الغنية بالألياف وهو يساعد في السيطرة على اضطرابات الهضم التي تزداد في مرحلة الشيخوخة.

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