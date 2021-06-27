أعراض ومضاعفات القصور الغدة النخامية بعد الولادة

الوكيل الإخباري - تحدث متلازمة شيهان (Sheehan's syndrome)،التي تُسمى أيضًا قصور الغدة النخامية بعد الولادة، بسبب فقدان الدم الشديد أو انخفاض ضغط الدم الشديد أثناء أو بعد الولادة، مما يؤدي إلى قصور في عمل الغدة النخامية، التي تعمل على تنظيم عمل بقية نظام الغدد الصماء، حيث تشير للغدد الأخرى بزيادة أو تقليل إنتاج الهرمونات التي تتحكم في عمليات الخصوبة وضغط الدم وإفراز الحليب والعديد من العمليات الحيوية الأخرى، ويمكن أن يتسبب نقص أي من هذه الهرمونات في تعرض الجسم بأكمله لمشكلات مختلفة.

اضافة اعلان

علامات وأعراض متلازمة شيهان :

قد تظهر الأعراض ببطء، بعد فترة زمنية من أسابيع أو حتى سنوات، ولكن أحيانًا، قد تظهر بعض المشكلات على الفور، كما هو الحال عند الأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية.

وتتضمن علاماتها وأعراضها ما يلي:

1- صعوبة الرضاعة الطبيعية أو عدم القدرة على الرضاعة الطبيعية.

2- فقدان شعر العانة أو تحت الإبط.

3- تباطؤ الوظائف العقلية وزيادة الوزن وصعوبة الحفاظ على دفء الجسم نتيجة لقصور نشاط الغدة الدرقية.

4- انخفاض ضغط الدم.

5- التعب.

6- عدم انتظام ضربات القلب.



* مضاعفات الإصابة بمتلازمة شيهان

لأن هرمونات الغدة النخامية تتحكم في كثير من جوانب عملية التمثيل الغذائي، فقد تتسبب متلازمة شيهان في عدد من المشكلات، بما فيها:



1- النوبة الكظرية.. تُعد النوبة الكظرية أخطر المضاعفات، وهي حالة مرضية تهدد الحياة ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بشدة بالإضافة إلى الصدمة والغيبوبة والموت، وعادة ما تحدث عندما يتعرض الجسم لإجهاد كبير، مثل أثناء إجراء جراحة أو الإصابة بمرض خطير، وتقوم الغدد الكظرية بإنتاج القليل جدًا من هرمون الكورتيزول، وهو هرمون قوي يقاوم الإجهاد، وبسبب العواقب الخطيرة التي تحدث مع القصور الكظري، من المرجح أن يوصي الطبيب بارتداء سوار تنبيه طبي.

2- انخفاض ضغط الدم.

3- فقدان الوزن بشكل غير مقصود.



المصدر - صحتك