الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

العثور على 4 أطفال أحياء بعد 40 يوما من تحطم طائرتهم في كولومبيا

لأول مرة منذ 9 سنوات.. دولة إفريقية تهتز بشدة!

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل من العقاب يشجعها على ضم الضفة الغربية

وكلاء السياحة والسفر: توقعات بارتفاع عدد حجوزات سفر الأردنيين إلى هذه الدول خلال العيد

"الجمعية الفلكية" تحضّر لمؤتمر عالمي حول التقاويم العام القادم

الغذاء والدواء تكشف عن إجراءات مشددة على الشاورما

وظائف مهنية شاغرة براتب 400 دينار في عمّان - تفاصيل

مقتل 3 جنود باكستانيين و3 مسلحين في اشتباك على الحدود الأفغانية

أمن الجسور: خطة لاستقبال 4500 حاج من حجاج الأراضي الفلسطينية خلال أيام

الداخلية توضح آلية دخول السوريين إلى الأردن

الأحد، 11-06-2023 09:36 ص

أغذية تحفز إفراز هرمون "GLP-1" المسؤول عن الشعور بالشبع

64832ab94c59b727900ed8a8


الوكيل الإخباري- بشّر Semaglutide - الذي يُعرف أيضا باسم Ozempic - بعصر جديد في الحرب على السمنة.

ويحفز العلاج فقدان الوزن عن طريق محاكاة أفعال هرمون يفرز في القناة الهضمية بعد تناول الطعام - GLP-1.

وبالإضافة إلى إخبار البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين، فإن هرمون GLP-1 ينقل رسائل إلى الدماغ ويجعلنا نشعر بالشبع.

اضافة اعلان


نتيجة لذلك، يمكن أن يمنع semaglutide المستخدمين من الإفراط في تناول الطعام.

لكنه لا يخلو من الآثار الجانبية، حيث يشكو المستخدمون عادة من الغثيان والإمساك والإسهال بعد تناول الدواء.

وقالت الدكتورة إيما بيكيت، كبيرة المحاضرين في علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة نيوكاسل في أستراليا، إن بعض الأطعمة "يمكن أن تفعل الشيء نفسه - دون آثار جانبية".

وكتبت: "العناصر الغذائية التي تؤدي إلى إفراز GLP-1 هي مغذيات كبيرة. هناك أدلة على أنه من خلال اختيار الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية، يمكن زيادة مستويات GLP-1. وهذا يعني أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المحفزة GLP-1 يمكن أن يزيد من مستويات GLP-1. ويمكن أن تكون هذه الأطعمة التي تحتوي على دهون جيدة، الأفوكادو أو المكسرات، أو مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل البيض. والأطعمة الغنية بالألياف القابلة للتخمير، مثل الخضار والحبوب الكاملة، تغذي بكتيريا الأمعاء، والتي تنتج بعد ذلك أحماض دهنية قصيرة السلسلة قادرة على تحفيز إفراز GLP-1".

وتم بالفعل وصف عقار إنقاص الوزن بجرعات أقل لعلاج مرضى السكري من النوع 2، تحت الاسم التجاري Ozempic.

ويمكن للمرضى الحصول عليها بشكل خاص أيضا لمساعدتهم على إنقاص الوزن.

وتمت الموافقة على Wegovy كعقار لإنقاص الوزن في الولايات المتحدة في عام 2021 بعد أن أظهرت التجارب السريرية أنه إلى جانب النظام الغذائي ونظام التمارين الرياضية، يمكن أن يساعد الشخص على فقدان 15% من وزنه على مدار 68 أسبوعا.

وقالت بيكيت: "غالبا ما تركز الحلول الغذائية والدوائية على إجراء تغييرات فردية لتحسين النتائج الصحية. لكن التغييرات المنهجية، التي تقلل من الضغوط والحواجز التي تجعل تناول الطعام الصحي صعبا - مثل تقصير أسابيع العمل أو رفع الحد الأدنى للأجور - من المرجح أن تحدث فرقا".

وأضافت: "من المهم أيضا أن نتذكر أن الوزن ليس سوى جزء واحد من المعادلة الصحية. إذا قمت بقمع شهيتك ولكنك حافظت على نظام غذائي غني بالأطعمة الفائقة المعالجة والمنخفضة المغذيات الدقيقة، فقد تفقد الوزن ولكن لا تزيد من التغذية الفعلية. لذا فإن هناك حاجة إلى دعم لتحسين الخيارات الغذائية، بغض النظر عن استخدام الأدوية أو فقدان الوزن، من أجل تحسينات صحية حقيقية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_12_15_11_25_3_846

فائدة كبيرة لتناول تفاحة على الريق

الأناناس-750x430

الأناناس مهم لهذه الفئة !

56899889

تناول عشاء خفيفا واترك هاتفك المحمول.. هل تعرف ما هي شروط النوم الجيد؟

توقف-قلب

امرأة بريطانية تصاب بأعراض غريبة للنوبة القلبية

JKAABZDZPL

هل تعاني من أزمة السير ؟ .. ضرر غير متوقع على الصحة

2019_9_6_11_21_42_627

غذاء شائع يهدد صحة الكبد

أخبار متعلقة
106122Image1-1180x677_d

نصائح من خبير تغذية للتخلص من مشكلة الجوع الدائم