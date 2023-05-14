الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

بقلوب مكلومة .. الحزن يعم على زميلات وطالبات المعلمة الراحلة آمال الخالدي

تعرف على عقوبة شخص قام متعمدا بتخريب آثار في جرش

انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

عطلة رسمية في الخامس والعشرين من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

افتتاح معرض تراثي للطلبة العرب الدارسين في الجامعة الهاشمية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الأحد، 14-05-2023 04:47 م

نصائح من خبير تغذية للتخلص من مشكلة الجوع الدائم

106122Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص مشكلة الجوع الدائم والمفرط، والتي غالباً ما تكون نتيجة الحمية الغذائية التي يتبعها الشخص خلال النهار، إضافة الى الخمول وقلّة المجهود البدني الذي يُبذل، لأن عدم تناول الأطعمة المناسبة قد يحول دون الشعور بالشبع.

اضافة اعلان


وذكر خبير النظم الغذائية الدكتور مايكل موسلي في تقرير نشرته "ذا ميرور" البريطانية أن "تناول وجبات صحية تتضمن كل مجموعات الطعام الرئيسية ليس دائماً مهمة سهلة، وربما يكون من المغري في بعض الأحيان زيادة الكربوهيدرات بدلاً من البروتينات والخضروات والفواكه، وهذا يؤثر في شعورنا بالشبع والجوع".

 

وأضاف: "يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي فقير في الواقع إلى مشاكل الجوع المفرط، مما يعني أن يشعر المرء بالحاجة الدائمة الى تناول الطعام حتى عندما يكون قد حصل بالفعل على ما يكفي من احتياجاته".
وأوضح موسلي أن "عدم إدخال العناصر الغذائية الصحيحة في النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة"، ودعا إلى اتباع نظام غذائي، على غرار حمية البحر المتوسط، يتكون من الكثير من الأسماك والبقوليات والمكسّرات والبذور والخضار وزيت الزيتون.


وأضاف في منشور عبر موقعه الإلكتروني Fast 800: "على الرغم من أن الشخص قد يشعر أنه يأكل ما يكفي، لكن إذا لم يحصل على العناصر الغذائية الصحيحة، فقد يشعر بمزيد من الجوع بعد الوجبات أو بينها. وإذا كان يتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة، وكان نظامه الغذائي منخفضاً بالبروتين أو الدهون أو الألياف، فسيشعر بالجوع بشكل متكرر لأن جسمه يتوق إلى ما يحتاج إليه حقاً.

 

ولهذا السبب نوصي باتباع نظام غذائي على طراز البحر المتوسط".


وأوضح موسلي أن "إضافة الكثير من الخضروات غير النشوية إلى كل وجبة ستساعد أيضاً على الشعور بالشبع لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن".


وأكد أن "هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالجوع على مدار اليوم، مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يتأثر هورمونان في الجسم، هما اللبتين والجريلين بجودة وانتظام النوم، وهما مسؤولان عن تنظيم الشهية بشكل يومي".


واختتم موسلي نصائحه قائلاً إن "شرب الكثير من الماء يُعد أمراً حيوياً لتجنب الشعور بالجوع، لأنه ربما يحدث خلط أحياناً بين الشعور بالجوع والعطش، وهو ما يعني أن الشخص يمكن أن يتناول الطعام في الوقت الذي يجب أن يشرب فيه الماء حقاً".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20235141617374624H

دراسة : التحدث بلغتين منذ سن مبكرة يحمي من الخرف

2020_2_21_11_5_50_273

ايهما اكثر عرضة للنوبات القلبية الصامتة .. النساء ام الرجال ؟

medium_2021-10-10-4c9f40d6da

تمارسها يوميًا.. 6 عادات تدمر صحتك بعد 30 عامًا

2022_12_26_21_21_27_39

هل منتجات الألبان ترفع الكوليسترول؟

tbl_articles_article_20080_606acf5725e-ce5e-4e3a-b84b-143eae05f5b0

3 فوائد للزعتر البري

zCwmmU9xOWV7RHADUuvkMCowlSbd9WBlQo370hHJ

ما هي "حمى الماعز".. وكيف يمكن الوقاية منها؟