السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

شاهد - مقاومون يحاصرون جنود إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية قرب غزة

بمقدار 3 دنانير.. تغير ملحوظ على سعر الليرة اليوم

أول تعليق لحزب الله على عملية "طوفان الأقصى"

الخصاونة ينعى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت

مبيضين: إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين إلى إشعار آخر

العبداللات: رؤية ولي العهد هدفها تفعيل دور الشباب في تعزيز السلم المجتمعي

مقتل مسؤول مستوطنات باشتباكات مع المقاومة

زلزال مدمر يهز شمال غرب أفغانستان

تغير ملحوظ اليوم على سعر غرام الذهب 21 محليا

إعلام إسرائيلي: ما يجري لا يشبه أي شيء عرفناه في القتال ضد حماس من قبل

السبت، 07-10-2023 10:54 ص

أغربها الموز والأرز ... أطعمة تجنب تناولها مع الماء!

shutterstock_1390237604


الوكيل الإخباري - يميل البعض إلى شرب الماء أثناء تناول الطعام لكن يوجد بعض الأطعمة، التي يمكن أن تصبح ضارة عند تناولها مع الماء. إن هناك عددا قليلا من التركيبات، التي يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم وعدم الراحة. نشرت صحيفة Times of India قائمة تتضمن خمس أطعمة لا ينبغي تناولها مع الماء، كما يلي:

اضافة اعلان


1. الموز
يحتوي الموز على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان، لذا فإن تناولها مع الكثير من الماء يمكن أن يخفف من العصارة المعدية في المعدة، مما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إبطاء عملية الهضم. ينصح الخبراء بتناول الموز بمفرده أو مع الأطعمة التي تكمل قوامه ونكهته.

 

2. الحمضيات
إن الفواكة الحمضية مثل البرتقال والغريب فروت والليمون هي بالفعل عصيرية وتحتوي على الكثير من الماء. يؤدي استهلاك الفاكهة الحمضية مع الماء الزائد إلى عدم الراحة في المعدة أو الشعور بالامتلاء. ومن الأفضل الاستمتاع بها باعتدال والانتظار قليلاً قبل شرب الماء.

 

3. الزبادي
يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، ويشتهر الزبادي كأحد منتجات الألبان المفيدة لصحة الأمعاء. إن شرب الماء مباشرة بعد تناول الزبادي يمكن أن يؤدي إلى التخلص من البروبيوتيك ويقلل من فعاليته.

 

4. الأطعمة الحارة
يمكن أن تسبب الأطعمة الحارة، مثل الفلفل الحار أو الصلصات الحارة، عدم الراحة عند دمجها مع كميات كبيرة من الماء. ينشر الماء الحرارة ويجعل الإحساس بالحرقان أسوأ. تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي خيارات أفضل لتبريد الفم عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.

 

5. الأرز
إن شرب كميات كبيرة من الماء مع الأرز يمكن أن يخفف من أحماض المعدة اللازمة لعملية الهضم السليمة. في حين أنه من الجيد تناول كوب من الماء قبل أو بعد تناول الأرز، ينصح الخبراء بتجنب شرب الكثير أثناء تناول وجبة تشتمل على الأرز. ينبغي ترك بعض الوقت حتى يتم هضم الأرز قبل شرب المزيد من الماء.

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023106201910624VI

مكملات الألياف تقلل آثار العلاج الكيميائي

20231061549207228Y

ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن المشروبات الباردة لمدة شهر؟

561

احذر بعض أدوية التنحيف.. قد تعرضك لهذه المشاكل الصحية

health-110920-1.1

نقص الحديد بالدم- كيف يؤثر على مختلف أجزاء الجسم؟

tbl_articles_article_21525_9053f3f064b-bb94-4a73-8c94-0b6f4e38e638

طرق طبيعية للتخلص من صداع التهاب الجيوب الأنفية

2

المعهد الوطني للسرطان في أمريكا يؤكد على أن المنتجات البديلة تمهد الطريق للحد من التدخين

أخبار متعلقة
2022_4_10_21_25_45_882

أعراض نقص الماء بالجسم

MSC16006700_s

تناول الموز قبل النضج الكامل يحمي من مرض خطير

tbl_articles_article_19339_3422b41bbf6-bd15-4a5a-85b3-d9fae7b1e6ff

7 أطعمة ومشروبات خارقة للوقاية من حصوات الكلى

وو

الكشف عن عواقب شرب القليل من الماء

d-66-تسبب-زيادة-الوزن-5-أخطا-شائعة-احذروها-بعد-الأكل

تسبب زيادة الوزن.. 5 أخطاء شائعة احذروها بعد الأكل