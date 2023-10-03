أفضل الأطعمة للتخلص من القولون العصبي

الوكيل الاخباري-متلازمة القولون العصبي من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي شيوعًا، تتسبب في الكثير من الأعراض المزعجة مثل الألم والانتفاخ والغازات وعدم الشعور بالراحة.

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أطعمة مناسبة لمريض القولون العصبي



اللحوم الخالية من الدهون



اللحوم الخالية من الدهون تتكون بشكل رئيسي من البروتين. يتم هضم البروتين الخالي من الدهون بسهولة، ولا تقوم بكتيريا الأمعاء التي تساعد على هضم الطعام بتخميره، مما يعني أنن تناولها يقلل من الانتفاخ والغازات.



البيض

يتم هضم البيض بسهولة ويعتبر خيارًا آمنًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي. يمكن الاستمتاع بالبيض المسلوق أو المخفوق مع مراعاة عدم إضافة دهون غير صحية.



لا يستجيب جسم كل شخص للبيض بنفس الطريقة. يكون بعض الأشخاص المصابين بالقولون العصبي حساسين للبروتينات الموجودة في بياض البيض بينما يتفاعل آخرون مع المحتوى العالي من الدهون في صفار البيض.



الأسماك



الخضروات



الفاكهة



يمكن جني الفوائد الغذائية للفواكه مع إدارة أعراض القولون العصبي بشكل أفضل عن طريق تناول الفواكه التالية التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر:



-أفوكادو.



-موز.



-توت.



-الشمام.



-كيوي.



-بابايا.



-توت.



-الفراولة.



المكسرات

تعتبر المكسرات مصدرًا جيدًا للألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

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