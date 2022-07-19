الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 11:14 ص

أفضل التمارين لشد الوجه والرقبة

136197


الوكيل الإخباري - هل تريدين أن تحافظي على رقبتك مشدودة ورائعة؟ وترغبين في شدّ الجلد المترهل ومنع نمو الذقن المزدوج، خصوصاً قبل الزفاف؟

اضافة اعلان

 

 أفضل التمارين لشد الوجه والرقبة في التقرير الآتي:

 

التمرين الأول
استلقي على الأرض، وقومي بإمالة رأسك للخلف وانظري إلى السقف. أبقِي شفتيك مطبقتين وابدئي في حركة المضغ. سوف تكونين قادرة على الشعور بأن عضلات رقبتك وحلقك تعمل. إثبتي على هذا النحو وعدّي 20 نفساً. أعيدي رأسك إلى المستوى الأول وخذي أنفاساً عميقة قليلة، واملئي رئتيك تماماً، ثم أفرغيهما. كرري 10 مرات. تابعي المزيد: تمارين عضلات الفك لوجه منحوت.


التمرين الثاني
أبقِي رأسك مستوياً مع الأرض واطبقي شفتيك برفق واسترخي، ثم أسقطي فكك، وادفعي الفك السفلي للأمام. إبقي على هذا النحو وعدّي 10 أنفاس. حرري فكك واسترخي. كرري 5 مرات.


التمرين الثالث
قومي بإمالة رأسك للخلف للنظر إلى السقف. أبقِي شفتيك مطبقتين برفق، ثم ارسمي قبلة بشفتيك ومديهما للأمام نحو السقف. حافظي على تجعيد شفتيك حتى عدّ 10 أنفاس، ثم استرخي، وأعيدي رأسك إلى المستوى الأول، وخذي أنفاساً عميقة قليلة. كرري 5 مرات.

 

التمرين الرابع

بعد الوقوف والاستناد على الحائط، قومي بإمالة رأسك للخلف للنظر نحو السقف. أبقيِ شفتيك مطبقتين بلطف واسترخي، ثم افتحي فمك لإخراج لسانك كما لو كنت تحاولين لمس ذقنك. أبقِي لسانك خارجاً حتى تصلي إلى 10 أنفاس، ثم استرخِي، واسحبي لسانك، وأعيدي رأسك إلى المستوى الأول، وخذي أنفاساً عميقة قليلة. كرري 5 مرات.
التمرين الخامس
أميلي رأسك للخلف وانظري إلى السقف. أطبقي شفتيك بلطف واسترخي. حرّكي شفتك السفلية فوق شفتك العلوية قدر الإمكان واستمري في العدّ حتى 5 أنفاس. استرخي، أعيدي شفتيك إلى نقطة البداية، وأعيدي رأسك إلى المستوى الأول وخذي بعض الأنفاس العميقة. كرري 5 مرات.


التمرين السادس
هذا التمرين أكثر إرهاقاً بقليل، فلا تحاولي القيام به إذا تسبب في أي ألم أو إجهاد في رقبتك.
استلقي على سرير أو أريكة، ورأسك متدلٍ على حافة واحدة. ارفعي رأسك ببطء نحو صدرك وابقي هناك لمدة 10. استرخي واخفضي رأسك لأسفل نحو الأرض. كرري 5 مرات. تابعي المزيد: تمارين للتخلص من آلام الرقبة والكتف.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
X3I7JlsTqtTXBpupASTQ

كيف تعالج فقر الدم عند الأطفال

0f701402-3f27-4ade-968e-28d3e54c74ad

عند حدوث تشنجات العضلات بسبب الحرارة عليك التصرف بهذه الطريقة

62ce8b884c59b76f82213347

عادات تحفز تطور الخرف

133-194655-congestive-heart-symptoms-wrong-diagnosis_700x400

أعراض فشل القلب

2019_6_20_17_1_15_785

أطعمة ممنوع تناولها لتقليل دهون البطن بعد الولادة

تجربتي-مع-الإجهاض-في-الشهر-الأول-780x427

أسباب اجهاض الحمل في الأسبوع الأول

أخبار متعلقة
main_image62cd803781bbf

احذروها.. علامة خلف الرقبة تشير للإصابة بهذا المرض