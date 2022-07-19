الوكيل الإخباري - هل تريدين أن تحافظي على رقبتك مشدودة ورائعة؟ وترغبين في شدّ الجلد المترهل ومنع نمو الذقن المزدوج، خصوصاً قبل الزفاف؟

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أفضل التمارين لشد الوجه والرقبة في التقرير الآتي:

التمرين الأول

استلقي على الأرض، وقومي بإمالة رأسك للخلف وانظري إلى السقف. أبقِي شفتيك مطبقتين وابدئي في حركة المضغ. سوف تكونين قادرة على الشعور بأن عضلات رقبتك وحلقك تعمل. إثبتي على هذا النحو وعدّي 20 نفساً. أعيدي رأسك إلى المستوى الأول وخذي أنفاساً عميقة قليلة، واملئي رئتيك تماماً، ثم أفرغيهما. كرري 10 مرات. تابعي المزيد: تمارين عضلات الفك لوجه منحوت.



التمرين الثاني

أبقِي رأسك مستوياً مع الأرض واطبقي شفتيك برفق واسترخي، ثم أسقطي فكك، وادفعي الفك السفلي للأمام. إبقي على هذا النحو وعدّي 10 أنفاس. حرري فكك واسترخي. كرري 5 مرات.



التمرين الثالث

قومي بإمالة رأسك للخلف للنظر إلى السقف. أبقِي شفتيك مطبقتين برفق، ثم ارسمي قبلة بشفتيك ومديهما للأمام نحو السقف. حافظي على تجعيد شفتيك حتى عدّ 10 أنفاس، ثم استرخي، وأعيدي رأسك إلى المستوى الأول، وخذي أنفاساً عميقة قليلة. كرري 5 مرات.

التمرين الرابع



بعد الوقوف والاستناد على الحائط، قومي بإمالة رأسك للخلف للنظر نحو السقف. أبقيِ شفتيك مطبقتين بلطف واسترخي، ثم افتحي فمك لإخراج لسانك كما لو كنت تحاولين لمس ذقنك. أبقِي لسانك خارجاً حتى تصلي إلى 10 أنفاس، ثم استرخِي، واسحبي لسانك، وأعيدي رأسك إلى المستوى الأول، وخذي أنفاساً عميقة قليلة. كرري 5 مرات.

التمرين الخامس

أميلي رأسك للخلف وانظري إلى السقف. أطبقي شفتيك بلطف واسترخي. حرّكي شفتك السفلية فوق شفتك العلوية قدر الإمكان واستمري في العدّ حتى 5 أنفاس. استرخي، أعيدي شفتيك إلى نقطة البداية، وأعيدي رأسك إلى المستوى الأول وخذي بعض الأنفاس العميقة. كرري 5 مرات.



التمرين السادس

هذا التمرين أكثر إرهاقاً بقليل، فلا تحاولي القيام به إذا تسبب في أي ألم أو إجهاد في رقبتك.

استلقي على سرير أو أريكة، ورأسك متدلٍ على حافة واحدة. ارفعي رأسك ببطء نحو صدرك وابقي هناك لمدة 10. استرخي واخفضي رأسك لأسفل نحو الأرض. كرري 5 مرات. تابعي المزيد: تمارين للتخلص من آلام الرقبة والكتف.

سيدتي

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