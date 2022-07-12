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الثلاثاء، 12-07-2022 05:54 م

احذروها.. علامة خلف الرقبة تشير للإصابة بهذا المرض

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الوكيل الاخباري - ظلت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعاني لفترة طويلة من العطش المستمر والصداع المتكرر، لكن بقعة داكنة حول رقبتها أثارت قلقها.

وقال موقع "ماماس أونكوت" إن بانتيرا لاحظت كذلك تقلبات مزاجية مع مرور الوقت، مضيفا: "لكن البقعة الداكنة التي كانت تتمدد يوما بعد يوم كانت من الأعراض الغريبة، مما جعلها تلجأ إلى الطبيب".

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وينبه الأطباء إلى أن الحلقة السميكة الداكنة خلف الرقبة قد تعني أن هناك خللا ما في الأنسولين في الجسم، مما يعني الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ويعد داء السكري من النوع الثاني مرضا مزمنا يُصاب به الإنسان عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدامه بفعالية.

ويحتاج المصابون بداء السكري من النوع الثاني إلى العلاج للحفاظ على مستويات الأنسولين والسكر في الدم تحت السيطرة.

والأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويتحكم في كمية الغلوكوز في الدم.

ولتفسير العلاقة بين الحلقة الداكنة ومرض السكري، يقول المتخصصون إن مستويات الأنسولين المرتفعة في الجسم تعمل على تنشيط مستقبلات الأنسولين في الجلد، مما يجبره على النمو بشكل غير طبيعي ويسبب تصبغا إضافيا. ( سكاي نيوز)


 




 

 


 

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