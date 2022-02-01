احذروا استخدام الزيوت العطرية لعلاج الأطفال

الوكيل الإخباري - حذّر الطبيب الألماني أولريش فيغلر من استخدام الزيوت العطرية كالمنثول، الكافور، والأوكالبتوس لعلاج نزلات البرد عند الأطفال الذين لم يتجاوزوا العامين.

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وبرر الأمر بأنّ هذه الزيوت تؤدي لحدوث تقلص في الحنجرة، واضطراب التنفس لدى الأطفال، كما أنّها تؤدي لاحمرار الجلد، الفم، الغثيان، آلام البطن، الرعشة، القيء، الإرهاق، واضطرابات الحركة.



ودعا الطبيب الألماني لعدم ترك هذه الزيوت في متناول الأطفال، لأنّ تناولها يزيد احتمال الإصابة بالتسمم، ويؤدي لحدوث تلف في الجهاز العصبي المركزي والكلى، وطلب من الأهالي استشارة الطبيب أو الاتصال بمراكز مكافحة السموم في حال تناول أطفالهم هذه الزيوت.

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